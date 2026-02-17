سيراميكا يتأهل لدور الثمانية في كأس مصر بفوز مثير على الزمالك

تأهل سيراميكا كليوباترا إلى دور الثمانية بكأس مصر لكرة القدم بعد فوزه 2-1 على الزمالك اليوم الثلاثاء في آخر مباريات دور الـ16.

تقدم سيراميكا بهدف عكسي في الدقيقة 18 سجله حسام عبد المجيد مدافع الزمالك بالخطأ في مرماه بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى.

وأدرك الزمالك التعادل بهدف في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، سجله محمد إسماعيل.

وأهدر أوجولا ركلة جزاء لسيراميكا في الدقيقة 60 سددها في القائم الأيسر. لكن أحمد بلحاج حسم الفوز في الدقيقة 70 بهدف أحرزه بتسديدة رائعة من خارج منطقة جزاء الزمالك سكنت الزاوية اليسرى العليا للمرمى.

وسيلتقي سيراميكا مع طلائع الجيش في دور الثمانية.