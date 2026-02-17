أندية واتحادات ولاعبون يهنئون المسلمين بشهر رمضان المبارك
بادرت اتحادات وأندية كرة القدم وبعض النجوم إلى تهنئة المسلمين حول العالم بحلول شهر رمضان المبارك.
وكتب حساب الاتحاد القطري لكرة القدم قبل بداية شهر رمضان "ما هي أفضل الأطباق للاعبي دورينا".
ونشر حساب برشلونة الإسباني "نهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك اعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات".
أما نادي إيفرتون الإنجليزي فبعث رسالة خاصة لجماهيره المسلمين جاء فيها "رمضان مبارك لجميع الـبلوز الذين يحتفلون بهذا الشهر".
بدوره نشر حساب نادي الهلال السعودي بالشهر الفضيل وكتب حساب النادي الرسمي "نهنئكم بحلول شهر رمضان، تقبّل الله منّا ومنكم صالح الأعمال والطاعات".
كما هنأ نادي اتحاد جدة جماهير الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان عبر فيديو لعدد من نجومه اللاعبين وطاقم التدريب.
بدوره نشر نادي النصر السعودي ذات التهنئة متمنيا قبول طاعات المسلمين.
ونشر نادي السد القطري "مبارك عليكم الشهر".
ومن جهته نشر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم تغريدة هنأ فيها الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية.