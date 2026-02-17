رافينيا يفتح النار على التحكيم الإسباني بعد تعثر جيرونا

انتقد الجناح الدولي البرازيلي لبرشلونة رافينيا -الثلاثاء- ما اعتبره ازدواجية في معايير التحكيم في الدوري الإسباني لكرة القدم عقب خسارة فريقه أمام الجار جيرونا 1-2 الاثنين في ختام المرحلة الرابعة والعشرين.

وبدا العملاق الكتالوني مستاء من قرار الحكام في احتساب هدف متأخر لجيرونا، بعد أن اشتكى من وجود خطأ ارتُكب أثناء الهجمة على مدافعه الدولي الفرنسي جول كوندي.

وسبق أن أصدر برشلونة بيانا السبت مبديا اعتراضه على انعدام الثبات في الأداء التحكيمي، إثر قرار مثير للجدل بعدم احتساب هدف خلال الخسارة أمام أتلتيكو مدريد 0-4 في ذهاب نصف نهائي كأس الملك.

وقال رافينيا عبر حسابه على إنستغرام: "لدينا الكثير لنحسّنه، لكن الأمر لا يقتصر علينا فقط".

وأضاف: "من الصعب جدا اللعب عندما تختلف القوانين بحسب ما إذا كانت في صالحك أو ضدك، لكن إذا كان علينا أن نواجه الجميع من أجل الفوز، فليكن ذلك، سنفعلها".

وحرمت الخسارة برشلونة حامل اللقب من العودة إلى الصدارة، إذ بات ثانيا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدي ريال مدريد المتصدر الحالي.

وكان المدرب الألماني لبرشلونة هانزي فليك وصف الأداء التحكيمي بـ"السيئ" على غرار فريقه في مونتيليفي عقب نهاية اللقاء.

وعلّق فليك: "الحكام يؤدون عملهم، وأحيانا لا يكون الأداء جيدا، لكنهم كانوا على المستوى نفسه الذي لعبنا به، وربما لم يكن مستوى جيدا".