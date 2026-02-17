ديبالا يكشف عن عادة مشتركة بين رونالدو وميسي

كشف النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب نادي روما الحالي، عن تفاصيل طريفة ومثيرة من كواليس الفترة التي قضاها مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو في نادي يوفنتوس الإيطالي، مشيراً إلى أن "الدون" كان قد تبنى عادة أرجنتينية شهيرة تميز غريمه التقليدي ليونيل ميسي.

وفي مقابلة حديثة عبر "يوتيوب" مع اللاعب أغوستين كريفي، أكد ديبالا أن رونالدو لم يكن يمانع تجربة عادات زملائه الأرجنتينيين، بل إنه أصبح من عشاق شراب "المتة"، وهو المشروب الوطني في الأرجنتين والرفيق الدائم لميسي.

ووصف ديبالا المشهد داخل غرفة ملابس يوفنتوس قائلاً: "كان كريستيانو يشرب المتة معنا بانتظام. كان الأمر مضحكاً للغاية لأنه كان يحمل ترميساً ضخماً (وعاء حفظ الماء الساخن) تماماً كالأرجنتينيين، وكان يواظب على هذا الروتين".

تأثير جورجينا رودريغيز

وأوضح ديبالا أن تبني رونالدو لهذا المشروب لم يأتِ من فراغ أو مجرد تقليد لزملائه، بل أرجع السبب الرئيسي إلى شريكته جورجينا رودريغيز، التي ولدت في الأرجنتين وتعتز بجذورها اللاتينية، مؤكداً أنها هي من نقلت هذه الثقافة إلى منزل النجم البرتغالي.

وبعيداً عن العادات اليومية، أشاد ديبالا بالصلابة الذهنية التي يتمتع بها رونالدو وميسي حيث قال: "على الرغم من اختلافهما فنياً، إلا أنهما يشتركان في عقلية انتصارية لا تصدق".

وأوضح: "رونالدو كان يبذل مجهوداً خرافياً في التدريبات، ولو أضاع الكرة مئة مرة، كان يعود للمحاولة في المرة الـ101 بنفس الحماس".

تأتي هذه التصريحات لتعكس حجم الاحترام المتبادل بين النجوم بعيداً عن صراعات الجوائز الفردية، وتكشف كيف تذوب الفوارق الثقافية والرياضية خلف أبواب غرف الملابس المغلقة.

وأضاف: "لست مندهشا من أنه يقوم بعمل جيد في الدوري السعودي".

وتابع: "تعلمت من رونالدو التفاني في الرياضة، وهذا الإصرار من أجل الفوز، لكن اللعب مع ليونيل ميسي كان حلم طفولتي".

وختم "ميسي مصدر إلهام مستمر لنا، نحن محظوظون برؤيته بجانبنا في الملعب، هي فرحة لن أنساها أبداً أنني شاركته كأس العالم".