بالفيديو.. مدرب برينتفورد يفاجئ فريقا مغمورا بعد إقصائه من كأس إنجلترا

خطف مدرب نادي برينتفورد الإنجليزي كيث أندروز الأنظار بعد مواجهة فريقه لنادي ماكليسفيلد المغمور، لتهنئتهم على الأداء الذي قدموه في لقاء الفريقين ضمن دور الـ32 بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مساء أمس الاثنين.

وأظهر مقطع فيديو نشرته شبكة "تي إن تيط الرياضية عبر منصة إكس، بعد نهاية المباراة، توجه أندروز لغرفة تغيير الملابس لنادي ماكليسفيلد الناشط في الدرجة السادسة، ليهنئ اللاعبين والفريق على الأداء رغم الخسارة من برينتفورد بهدف نظيف وخروجهم من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأعاد الفريق الإنجليزي نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي، فيما وصف مدونون وحسابات رياضية عبر المنصات لقطة المدرب بـ"اللفتة الراقية"، حيث كتب ناشط عبر منصة إكس: "كيث أندروز رجل رائع بكل معنى الكلمة. لفتة راقية حقا".

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن فريق ماكليسفيلد يعد "القصة الخيالية" في نسخة البطولة هذا العام، بعد أن حققوا أكبر مفاجأة شهدها تاريخ كأس الاتحاد الإنجليزي في الدور الثالث؛ حيث أطاحوا بحامل اللقب كريستال بالاس بفضل انتصار مذهل بنتيجة 2-1 على ملعب "موس روز".