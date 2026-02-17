"كارثي وميؤوس منه".. برشلونة في مرمى نيران الصحافة الإسبانية

انتقدت الصحافة الإسبانية ما وصفته بالأداء المحبط والكارثي لبرشلونة، بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي في أقل من أسبوع، بعد هزيمته أمس الاثنين أمام مضيفه جيرونا، في ختام مباريات الجولة 24 بالدوري الإسباني لكرة القدم.

كما هاجمت صحف كتالونيا، التحكيم الإسباني لاحتمالية وجود خطأ ارتكبه لاعب جيرونا على مدافع برشلونة جول كوندي سبق تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وفقد برشلونة صدارة الدوري الإسباني لغريمه ريال مدريد، بعد الخسارة أمام جاره جيرونا 2-1 على ملعب "مونتيليفي" وذلك بعد أيام من سقوطه المدوي أمام أتلتيكو مدريد 4-0 في ذهاب نصف نهائي بطولة الكأس.

برشلونة في مرمى نيران الصحافة الإسبانية

ووصفت صحيفة "سبورت" الكتالونية في غلافها الصادر اليوم الثلاثاء وضع فريق برشلونة بـ"المحبط أو الميؤوس منه"، وصبت غضبها على حكم اللقاء سيزار سوتو غرادو، متهمة إياه باتخاذ قرارات أثرت مباشرة على سير المباراة.

وكتبت صحيفة "موندو ديبورتيفو" في عنوانها الرئيسي "دهس البارسا"، وفي التفاصيل قالت: "برشلونة بهشاشة دفاعية وبلا أنياب هجومية، يسقط في ملعب (مونتيليفي) ويمنح الصدارة لريال مدريد، الذي بات يتقدم عليه بفارق نقطتين"، بالإضافة إلى انتقاد الحكم غرادو.

وبالانتقال إلى صحافة مدريد، فقالت صحيفة "ماركا" في عنوانها العريض عن المباراة: "البارسا يترك الصدارة في جيرونا".

أما صحيفة "آس" فأشادت بأداء حارس برشلونة خوان غارسيا ووصفته بـ"الأفضل"، فيما وصفت خسارة برشلونة بـ"السقوط المدوي والكارثي"، رغم أداء حارسه الكبير، لافتة إلى الجدل التحكيمي الذي حدث في المباراة حول خطأ محتمل على كوندي.

أما صحيفة "الموندو" فعلقت على خسارة الفريق الكتالوني: "برشلونة يعاني ليلة كارثية أخرى في جيرونا ويتخلى عن الصدارة لصالح ريال مدريد".

سقوط برشلونة أمام جيرونا

وحوّل ⁠جيرونا تأخره ⁠ليحقق فوزا مفاجئا (2-1) على ضيفه برشلونة، ليطيح بحامل ⁠اللقب من صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ويهديها إلى ريال ⁠مدريد.

ووضع باو كوبارسي الفريق الزائر في المقدمة في الدقيقة 59، بعدما حول تمريرة عرضية من جول كوندي بضربة رأس.

لكن جيرونا أدرك ⁠التعادل بعدها بثلاث دقائق ⁠عبر توماس ليمار الذي سجل من مسافة قريبة بعد تمريرة عرضية منخفضة من فلاديسلاف فانات.

وحسم فران بلتران ⁠الفوز في الدقيقة 87، بعدما سدد في المرمى ليشعل ⁠الاحتفالات الصاخبة من جماهير ⁠صاحب الأرض.

وضغط برشلونة بقوة لإدراك التعادل لكنه لم ينجح، حتى بعد طرد غويل روكا في الوقت بدل ‌الضائع بعد تدخل عنيف على لامين جمال.

وتجمد رصيد برشلونة عند 58 نقطة، متأخرا بفارق ‌نقطتين ‌عن ريال مدريد، فيما يحتل جيرونا المركز 12 وله 29 نقطة.