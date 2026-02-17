الملاكم تايسون فيوري: حادث جوشوا المميت دفعني للعودة للحلبة

قال الملاكم البريطاني تايسون فيوري إن الحادث المأساوي الذي ⁠تعرض له أنتوني جوشوا في نيجيريا وأسفر عن ⁠حالتي وفاة كان "نقطة تحول" ليتخذ قراره بالعودة للحلبة.

وتعرض جوشوا، بطل العالم السابق في الوزن ‌الثقيل، لإصابات طفيفة في الحادث الذي وقع في ديسمبر/كانون الأول الماضي وتسبب في وفاة مدربه للياقة البدنية والتحمل سينا غامي ومدربه ⁠لطيف "لاتزا" أيوديل.

وقال فيوري ⁠للصحفيين أمس الاثنين في ملعب توتنهام هوتسبير الذي سيواجه فيه أرسلانبيك محمودوف ⁠في 11 أبريل/نيسان المقبل في مباراة ⁠الإعادة "أكبر نقطة ⁠تحول في عودتي هذه كانت المأساة التي حلت بأنتوني جوشوا".

وأضاف الملاكم المثير للجدل "سمعت كل ‌تلك الأخبار السيئة التي حدثت وفكرت، كما تعلمون، الحياة ‌قصيرة ‌وغالية وسريعة جدا".