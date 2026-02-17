رياضة|رياضات أخرى

الملاكم تايسون فيوري: حادث جوشوا المميت دفعني للعودة للحلبة

الملاكم تايسون فيوري(يسار) يتحدث عن أسباب عودته للحلبة (غيتي)
Published On 17/2/2026
آخر تحديث: 10:29 (توقيت مكة)

قال الملاكم البريطاني تايسون فيوري إن الحادث المأساوي الذي ⁠تعرض له أنتوني جوشوا في نيجيريا وأسفر عن ⁠حالتي وفاة كان "نقطة تحول" ليتخذ قراره بالعودة للحلبة.

وتعرض جوشوا، بطل العالم السابق في الوزن ‌الثقيل، لإصابات طفيفة في الحادث الذي وقع في ديسمبر/كانون الأول الماضي وتسبب في وفاة مدربه للياقة البدنية والتحمل سينا غامي ومدربه ⁠لطيف "لاتزا" أيوديل.

وقال فيوري ⁠للصحفيين أمس الاثنين في ملعب توتنهام هوتسبير الذي سيواجه فيه أرسلانبيك محمودوف ⁠في 11 أبريل/نيسان المقبل في مباراة ⁠الإعادة "أكبر نقطة ⁠تحول في عودتي هذه كانت المأساة التي حلت بأنتوني جوشوا".

وأضاف الملاكم المثير للجدل "سمعت كل ‌تلك الأخبار السيئة التي حدثت وفكرت، كما تعلمون، الحياة ‌قصيرة ‌وغالية وسريعة جدا".

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 16: A detail shot of Tyson Fury's shoes during the Tyson Fury and Arslan Makhmudov face off during a press conference at Tottenham Hotspur Stadium on February 16, 2026 in London, England. The fight will be shown live on Netflix on the 11th April (Photo by Richard Pelham/Getty Images for Netflix)
فيوري اشتهر بارتداء ملابس غريبة (غيتي)
المصدر: رويترز

