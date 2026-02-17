الملاكم تايسون فيوري: حادث جوشوا المميت دفعني للعودة للحلبة
Published On 17/2/2026|
آخر تحديث: 10:29 (توقيت مكة)
قال الملاكم البريطاني تايسون فيوري إن الحادث المأساوي الذي تعرض له أنتوني جوشوا في نيجيريا وأسفر عن حالتي وفاة كان "نقطة تحول" ليتخذ قراره بالعودة للحلبة.
وتعرض جوشوا، بطل العالم السابق في الوزن الثقيل، لإصابات طفيفة في الحادث الذي وقع في ديسمبر/كانون الأول الماضي وتسبب في وفاة مدربه للياقة البدنية والتحمل سينا غامي ومدربه لطيف "لاتزا" أيوديل.
اقرأ أيضاlist of 2 items
- list 1 of 2ليبرون جيمس في مرمى الانتقادات بعد تصريحاته عن إسرائيل
- list 2 of 2"الولايات المتحدة ضد بقية العالم".. مباراة كل النجوم لكرة السلة تستعيد بريقها
وقال فيوري للصحفيين أمس الاثنين في ملعب توتنهام هوتسبير الذي سيواجه فيه أرسلانبيك محمودوف في 11 أبريل/نيسان المقبل في مباراة الإعادة "أكبر نقطة تحول في عودتي هذه كانت المأساة التي حلت بأنتوني جوشوا".
وأضاف الملاكم المثير للجدل "سمعت كل تلك الأخبار السيئة التي حدثت وفكرت، كما تعلمون، الحياة قصيرة وغالية وسريعة جدا".
المصدر: رويترز