طالب نادي أوسترسوند السويدي الدعم المادي من جماهيره، لإعادة لاعبه السابق الإنجليزي كورتيس إدواردز إلى صفوفه؛ لحاجة الفريق له في الفترة المقبلة.

وقال النادي في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني أول أمس الأحد: "فتحت مؤخرا فرصة لإعادة لاعب نادي أوسترسوند السابق، كورتيس إدواردز، إلى صفوفنا، وهي إضافة للفريق قد تكون حاسمة للموسم المقبل"، مضيفا "يود النادي إبلاغكم بذلك مسبقا لأننا نحتاج إلى مساعدتكم لإتمام هذه الصفقة".

وأوضح الفريق السويدي أن هذه الصفقة لم تكن مدرجة في خططه الأولية أو ميزانيته، ولأجل ذلك فهم بحاجة لبذل الجهد لإعادة إدواردز إلى النادي والتعاقد معه.

وأشار إلى أن الهدف هو جمع 200 ألف كرونة سويدية (حوالي 22 ألف دولار)، داعيا إلى حشد القدرات والمساهمة مهما كانت بسيطة لأنها ستصنع فارقا، وفق البيان.

ولتحفيز مشجعيه على مساندة النادي، أعلن أوسترسوند عن هدية خاصة لكل من يتبرع مبلغ يتجاوز 1500 كرونة سويدية (نحو 166 دولارا)، متابعا: "بلغ متوسط حضورنا الجماهيري الموسم الماضي حوالي 2000 شخص؛ فإذا دفع كل فرد منهم 100 كرونة فقط، سنصل إلى هدفنا، ساعدونا لجلب صفقة الأحلام القادمة للفريق".

واللاعب كورتيس إدواردز البالغ من العمر 32 عاما، يلعب في خط الوسط مع فريق غيتسهيد الإنجليزي المغمور.