نجم منتخب السنغال يدعو لإنهاء احتجاز 18 مشجعا في المغرب

أعرب لاعب وسط منتخب السنغال وتوتنهام الإنجليزي باب متار سار (23 عاما)، عن دعمه الكامل للمشجعين السنغاليين الـ18 الذين ما زالوا رهن الاحتجاز في المغرب منذ نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، الذي تُوّج فيه منتخب السنغال على حساب المغرب (1-0 بعد التمديد) يوم 18 يناير/كانون الثاني الماضي.

في رسالة نشرها عبر منصة إكس، اعتبر سار أن استمرار احتجازهم أمر غير عادل على حد قوله، مطالبا بالإفراج الفوري عنهم.

وقال اللاعب السابق لنادي ميتز الفرنسي: "30 يوما من الاحتجاز لمشجعين كان ذنبهم الوحيد دعم منتخبهم بشغف نطالب بإطلاق سراحهم. دعم كامل لمواطنينا".

تأجيل محاكمة 18 سنغاليا

وكان طلب الإفراج المؤقت عنهم قد رُفض الخميس الماضي 12فبراير/ شباط استمرار لعدد من جلسات التأجيل.

في 18 يناير/كانون الثاني الماضي، تم توقيف 18 مشجعا سنغاليا على خلفية أعمال شغب، خلال المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا التي جمعت السنغال والمغرب، بالعاصمة الرباط، وفاز بها منتخب "أسود التيرانغا".

وأعلنت النيابة المغربية في بيان، اطلع عليه مراسل الأناضول "عقدت أول جلسة لمحاكمة المتهمين في 22 يناير/كانون الثاني، قبل أن تؤجل إلى 29 يناير/كانون الثاني بطلب منهم، من أجل إعداد الدفاع، ثم تأجلت إلى 5 فبراير/شباط، لغياب الدفاع، مع تمسك المعتقلين بحضور دفاعهم" وأضاف أنه خلال جلسة 5 فبراير/شباط، تأجلت 12فبراير/ شباط، لتمسك جميع المعتقلين بحضور دفاعهم.