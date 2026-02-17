الدوري الإنجليزي: لماذا ارتفع تسجيل الأهداف من خارج المنطقة؟

تشهد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ارتفاعا غير مسبوق في عدد الأهداف من خارج منطقة الجزاء، وهو أعلى معدل منذ موسم 2013-2014، وفق بيانات أوبتا (Opta).

وجاء هدف لاعب وسط ليفربول المجري دومينيك سوبوسلاي من ركلة حرة مباشرة أمام مانشستر سيتي مثالا على هذه الظاهرة، بعدما كرر التسجيل من مسافة بعيدة للمرة الثانية هذا الموسم.

فريق أستون فيلا بقيادة مهاجمه الإنجليزي مورغان روجرز سجل أكبر عدد من الأهداف من خارج منطقة الجزاء بين جميع فرق الدوري، بينما سجل سوبوسلاي هدفين من ركلات حرة مباشرة مع ليفربول.

وبحسب قيم الأهداف المتوقعة (xG) من أوبتا، كانت احتمالات تسجيله الهدفين ضئيلة للغاية، بنسبة 0.09% فقط. وسجلت شركة غرادينت سبورتس هذه التسديدة على أنها "لا يمكن صدها".

تراجع التسديدات من خارج المنطقة وارتفاع معدلات التسجيل

خلال السنوات الأخيرة، انخفض عدد التسديدات من خارج منطقة الجزاء. ففي موسم 2006-2007، كان معدلها المتوسط 12.22 تسديدة لكل مباراة، بينما وصل هذا الموسم إلى 7.83 فقط.

ومع ذلك يشهد الموسم الحالي تسجيل أهداف أكثر من خارج المنطقة لكل مباراة (0.4 هدف) مقارنة بأي موسم منذ 2013-2014، بينما معدل تسجيل الركلات الحرة المباشرة هو الأعلى منذ موسم 2008-2009 بنسبة 9.3%.

أسباب ارتفاع معدل تحويل التسديدات البعيدة إلى أهداف

يرى الكثيرون أن ارتفاع تسجيل الأهداف من بعيد مفاجئً. وقد يكون مجرد تقلب إحصائي يعود لمعدله الطبيعي لاحقًا، لكن السياق التكتيكي للكرة الحديثة -الذي يصعّب على الفرق اختراق الدفاعات ويقلّل وصول الكرة للمهاجمين داخل منطقة الجزاء- يبدو مسؤولًا عن دفع اللاعبين للتسديد من بعيد.

لكن هذا لا يفسر معدل التحويل المرتفع، الذي بلغ 5.06%، وهو الأعلى في سجلات أوبتا (Opta) للدوري الإنجليزي.

تشير الإحصاءات إلى أن متوسط الأهداف من خارج منطقة الجزاء بلغ 0.4 هدف في المباراة الواحدة هذا الموسم، وهو الأعلى منذ أكثر من عقد.

إعلان

دور الركلات الحرة

تعد الركلات الحرة المباشرة عاملا رئيسيا في هذا الارتفاع، إذ زادت نسبة تحويلها هذا الموسم مقارنة بالسنوات الماضية. كما أن تطور أساليب التنفيذ، سواء من حيث دقة التسديد أو حجب رؤية الحارس، أسهم في زيادة الفاعلية.

وكما يظهر مثال سوبوسلاي، قد يكون معدل تحويله للركلات الحرة إلى أهداف أعلى من متوسط لاعبي الركلات الحرة، مما يبرر قراره التسديد من بعيد ومن وضعيات صعبة أكثر من اللاعبين العاديين.

وسجلت الركلات الحرة المباشرة أعلى معدل نجاح منذ موسم 2008-2009، بنسبة 9.3%.

المهارة الفردية والتدريب

تعكس أمثلة ركلات الجزاء كيف أن الممارسة المستمرة والتدريب المكثف يمكن أن تحسن بشكل ملحوظ معدلات التحويل. هذا يعني أن النماذج الإحصائية مثل (xG) قد تحتاج إلى التكيف مع تطور مهارات اللاعبين بمرور الوقت، إذ أن أداء اللاعب قد يصبح أفضل من المتوسط.

فقد تراوحت معدلات تسجيل ركلات الجزاء في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بين 72% و81% منذ موسم 2006-2007، إذ سُجل أدنى معدل في 2017-18 بنسبة 72.64%، بينما بلغ أعلى مستوى له في 2021-2022 بنسبة 80.79%. ورغم التذبذب من موسم لآخر، فإن الاتجاه العام يُظهر ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيًا في معدلات التحويل بمرور الوقت.

كما أن المهارات التقنية مثل دوران الكرة وارتفاعها وانحنائها في الهواء يمكن تحسينها بالتدريب المستمر، ويمكن للفرق استغلال هذه المهارات بذكاء عبر خلق مساحات للتسديد من خارج منطقة الجزاء، للاستفادة من قدرة اللاعب على تسجيل أهداف من بعيد.

التكتيك الدفاعي

تعتمد فرق كثيرة على التكتل الدفاعي المنخفض، ما يحد من المساحات داخل المنطقة ويدفع اللاعبين إلى التسديد من خارجها. ويشير محللون إلى أن ترك مساحات على حافة منطقة الجزاء دون ضغط مباشر قد يشجع اللاعبين أصحاب المهارات الخاصة على محاولة التسديد من مسافات بعيدة.

عدم دقة التوقعات التقليدية والتحليل الرقمي

أظهرت دراسة ممتازة لـ Conor O’Neill من The Athletic أن التسديدات من خارج المنطقة تجاوزت الأهداف المتوقعة بنسبة استثنائية بلغت 28.6% هذا الموسم، مقارنة بمتوسط 4.4% إلى 10.1% في المواسم الخمسة السابقة، ما يفسر سبب انتقاد مورغان روجرز لنموذج (xG) ووصفه بـعبارة "هراء كامل".

سجل أستون فيلا أكبر عدد من الأهداف من خارج الصندوق هذا الموسم (13 هدفًا)، ثلاثة منها بمساهمة روجرز. وقال جيمي ريدناب: "أسمع كثيرًا أنكم لا يجب أن تسددوا من هنا، لكن إذا كنت تستطيع تسديد الكرة كما تفعل، فعليك المحاولة دائمًا طالما استخدمت ذكاءك الكروي".

وباستخدام قيم الأهداف المتوقعة (xG) من أوبتا، كانت احتمالات تسجيل سوبوسلاي هدفيه ضد مانشستر سيتي وأرسنال ضئيلة للغاية: 0.09٪ فقط (9 من كل 10,000 محاولة).

وكانت هذه التسديدة -على عكس هدفه السابق ضد ديفيد رايا، الذي سددها داخل القدم- قد انحرفت في النهاية عن جيانلويجي دوناروما، تاركة الحارس عاجزًا عن التصدي بينما ارتطمت الكرة بالقائم قبل دخولها الشباك.

وصنفت إحدى شركات البيانات، غرادينت سبورتس، هذه التسديدة على أنها "لا يمكن صدها".

ورغم قلة التسديدات من خارج المنطقة هذا الموسم، فقد وصل معدل تسجيل هذه الأهداف إلى 0.4 هدف في المباراة الواحدة، وهو الأعلى منذ موسم 2013-14.

بين المخاطرة والفعالية

يبقى التسديد من خارج المنطقة قرارا تكتيكيا معقدا؛ إذ إن أي تسديدة تنهي الهجمة غالبا، ما يحرم الفريق من فرصة بناء هجوم أطول قد يؤدي إلى فرصة أوضح. لكن في ظل صعوبة اختراق الدفاعات المتكتلة، قد تصبح هذه المحاولات خيارا منطقيا، خاصة عندما ينفذها لاعب يتمتع بدقة وقوة تسديد عاليتين.

وحتى تتضح الصورة مع نهاية الموسم، يبقى المؤكد أن الأهداف البعيدة أعادت عنصر المفاجأة والإثارة إلى الملاعب الإنجليزية، وأثبتت أن كرة القدم، رغم هيمنة الأرقام والتحليلات، لا تزال تحتفظ بمساحتها للإبداع الفردي.

إعلان

ورغم كل التحليلات والأرقام، تبقى كرة القدم لعبة غير متوقعة، حيث يمكن للمسة واحدة من لاعب ماهر أن تصنع لحظة لا تُنسى. الأهداف من خارج المنطقة هذا الموسم تذكّرنا بأن الإبداع الفردي والمخاطرة المدروسة لا يزالان جزءًا لا يتجزأ من جمال اللعبة، وأن المفاجآت ستظل دائمًا حاضرة لإشعال حماس الجماهير.

إحصاءات التسديد من خارج منطقة الجزاء في آخر 10 مواسم ومعدلاته التهديفية