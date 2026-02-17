البرازيلية كاثلين سوزا لاعبة النصر السعودي تعلن إسلامها وتؤدي العمرة

أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن إسلام لاعبة الفريق البرازيلية كاثلين سوزا، في خطوة لاقت تفاعلا واسعا داخل أروقة النادي.

وتفاعل النصر السعودي مع لاعبة الفريق بعد إعلانها إسلامها، وسط أجواء احتفالية من زميلاتها في الفريق، حيث حرصت اللاعبات على مشاركتها هذه اللحظة الخاصة في مسيرتها الشخصية.

كاثلين سوزا بعد إسلامها: كنت أبحث عن الطريق الصحيح

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقطع فيديو لكاثلين سوزا، وعلق عليه قائلا :"نشارك لاعبتنا كاثلين سوزا لحظة مميزة في حياتها بإعلان إسلامها، سائلين الله لها الثبات، وأن يملأ قلبها طمأنينة وسلاما".

وخلال الفيديو، لم تتمالك اللاعبة الدولية دموعها وعبرت اللاعبة عن مشاعرها قائلة :"كنت أحاول فقط البحث عن الطريق الصحيح وأن أصبح النسخة الأفضل من نفسي، هذا هو الأمر فقط".

سوزا تؤدي العمرة

ونشرت لاعبة الوسط البرازيلية عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، أمس، صورا من زيارتها لمكة المكرمة وأداء العمرة، وكتبت عليها: "خطوات صغيرة، والعثور على الطريق الصحيح، البحث عن التغيير، ممتنة لهبة الحياة".

يذكر أن سوزا تعيش فترة ذهبية مع سيدات النصر، حيث توجت مؤخرا بجائزة لاعبة الشهر.

وكاثلين سوزا هي لاعبة كرة قدم برازيلية لعبت في مركز قلب الدفاع في نادي إنتر. وفي أغسطس/آب 2024 انتقلت للعب في فريق السيدات لنادي النصر السعودي لمدة موسمين.

وتبلغ كاثلين سوزا 29 عاما، وولدت في ساو فيسنتي، بولاية ساو باولو بالبرازيل، وتلعب في منتخب البرازيل لكرة القدم للسيدات.

بدأت كاثلين مشوارها في كرة القدم أثناء طفولتها في البرازيل خلال تجربة قصيرة في الفرق السنية بنادي سانتوس قبل أن تنتقل للمعيشة في أمريكا حيث درست في جامعة لويفيل وأيضا جامعة سنترال فلوريدا.