يتصدر ريال مدريد حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، قائمة الفرق المشاركة في النسخة الحالية (2025-2026) من حيث الإنفاق على رواتب اللاعبين.

وبلغت فاتورة رواتب لاعبي ريال مدريد السنوية ما يقرب من 293 مليون يورو (نحو 316.4 مليون دولار) وفق بيانات موقع "كالتشيو إي فينانزا" الإيطالي المتخصص في الأمور المالية المتعلقة بالأندية واللاعبين.

ويبتعد ريال مدريد في هذا المجال بأكثر من 35 مليون يورو (نحو 37.8 مليون دولار) عن مانشستر سيتي الذي حلّ في المركز الثاني خلف النادي الملكي.

أندية دوري أبطال أوروبا الأكثر إنفاقا على رواتب اللاعبين

وتواجد برشلونة في المركز الرابع، إذ تبلغ فاتورة لاعبيه السنوية حوالي 218 مليون يورو (نحو 235.4 مليون دولار)، بينما استقر أرسنال الذي تصدر ترتيب مرحلة الدوري في النسخة الحالية بالعلامة الكاملة (24 نقطة) في المركز الخامس بمجموع رواتب بلغ 210 ملايين يورو (نحو 226.8 مليون دولار).

وتُعد هذه الأندية الأربعة إلى جانب بايرن ميونخ، الوحيدة التي تجاوز سقف رواتب لاعبيها السنوية حاجز 200 مليون يورو (نحو 216 مليون دولار).

وتضمنت قائمة العشرة الأوائل خمسة أندية إنجليزية هي ليفربول، تشلسي وتوتنهام هوتسبر إلى جانب سيتي و"الغانرز"، وهو ما يؤكد على قوتها المالية على حد تعبير صحيفة "ماركا" الإسبانية.

إجمالي الرواتب السنوية لجميع الفرق التي شاركت في دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026 وفق بيانات موقع "كالتشيو إي فينانزا" الإيطالي:

ريال مدريد: 292.3 مليون يورو (نحو 315.7 مليون دولار).

مانشستر سيتي: 255.9 مليون يورو (نحو 276.4 مليون دولار).

بايرن ميونخ: 245.1 مليون يورو (نحو 264.7 مليون دولار).

برشلونة: 218.2 مليون يورو (نحو 235.7 مليون دولار).

أرسنال: 210.5 ملايين يورو (نحو 227.3 مليون دولار).

ليفربول: 199.6 مليون يورو (نحو 215.6 مليون دولار).

تشلسي: 190.4 مليون يورو (نحو 205.6 مليون دولار).

باريس سان جيرمان: 171 مليون يورو (نحو 184.7 مليون دولار).

توتنهام هوتسبر: 154.1 مليون يورو (نحو 166.4 مليون دولار).

إنتر ميلان: 141.5 مليون يورو (نحو 152.8 مليون دولار).

أتلتيكو مدريد: 134.3 مليون يورو (نحو 145 مليون دولار).

نيوكاسل يونايتد: 133.4 مليون يورو (نحو 144.1 مليون دولار).

يوفنتوس: 132 مليون يورو (نحو 142.6 مليون دولار).

بوروسيا دورتموند: 130 مليون يورو (نحو 140.4 مليون دولار).

نابولي: 110.1 مليون يورو (نحو 118.9 مليون دولار).

غلطة سراي: 85.2 مليون يورو (نحو 92 مليون دولار).

فياريال: 80 مليون يورو (نحو 86.4 مليون دولار).

أتلتيك بلباو: 80 مليون يورو (نحو 86.4 مليون دولار).

أولمبيك مارسيليا: 75.8 مليون يورو (نحو 81.9 مليون دولار).

باير ليفركوزن: 75.5 مليون يورو (نحو 81.5 مليون دولار).

موناكو: 62.9 مليون يورو (نحو 67.9 مليون دولار).

أتالانتا: 57.9 مليون يورو (نحو 62.5 مليون دولار).

أياكس أمستردام: 55 مليون يورو (نحو 59.4 مليون دولار).

آيندهوفن: 50 مليون يورو (نحو 54 مليون دولار).

آينتراخت فرانكفورت: 47.9 مليون يورو (نحو 51.7 مليون دولار).

سبورتنغ لشبونة: 40 مليون يورو (نحو 43.2 مليون دولار).

بنفيكا: 40 مليون يورو (نحو 43.2 مليون دولار).

فرق كلوب بروج، سلافيا براغ، يونيون سانت غيلواز، بافوس، كوبنهاغن، أولمبياكوس، بودو غليمت، كاراباخ وكيرات ألماتي غير مدرجة، لعدم توفر بيانات موثوقة.