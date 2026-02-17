استهداف الرياضيين اليابانيين بـ62 ألف رسالة مسيئة في الأولمبياد الشتوي

أكدت البعثة اليابانية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "ميلانو كورتينا 2026" رصد نحو 62 ألف منشور مسيء عبر الإنترنت استهدف الرياضيين وأعضاء البعثة منذ 18 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأوضحت اللجنة الأولمبية اليابانية أنها تقدمت بطلبات لإزالة 1055 منشورا، تم بالفعل حذف 198 منها حتى الآن.

وتأتي هذه الأرقام في ظل هجمة شرسة طالت أحد الرياضيين اليابانيين الذي اضطر للانسحاب من الأولمبياد بسبب الإصابة قبيل انطلاق المسابقة الخاصة به، حيث تعرض لسيل من التعليقات الجارحة.

وفي مؤتمر صحفي عقده بمدينة ميلانو قال هيديهيتو إيتو، رئيس البعثة اليابانية، إن "توجيه كلمات مؤذية للرياضيين يمس كرامتهم ويستنزف طاقتهم"، مناشدا الجميع بوقف هذه التصرفات فورا.

وخصصت اللجنة الأولمبية اليابانية فريقا في إيطاليا واليابان يضم 22 عضوا، من بينهم خبراء وقانونيون، لمراقبة منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية على مدار 24 ساعة.

ويعتمد الفريق على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد المحتوى المسيء وطلب حذفه بسرعة، كما يتعاون بشكل وثيق مع شركات التقنية الكبرى مثل "ميتا" و"لاين ياهو" لضمان بيئة آمنة للرياضيين.