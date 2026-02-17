رياضة|رياضات أخرى

استهداف الرياضيين اليابانيين بـ62 ألف رسالة مسيئة في الأولمبياد الشتوي

استهداف الرياضيين اليابانيين بـ62 ألف رسالة مسيئة على هامش الأولمبياد
استهداف الرياضيين اليابانيين أثر سلبيا على البعثة المشاركة في الأولمبياد الشتوي (غيتي)
Published On 17/2/2026
آخر تحديث: 15:02 (توقيت مكة)

أكدت البعثة اليابانية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "ميلانو كورتينا 2026" رصد نحو 62 ألف منشور مسيء عبر الإنترنت استهدف الرياضيين وأعضاء البعثة منذ 18 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأوضحت اللجنة الأولمبية اليابانية أنها تقدمت بطلبات لإزالة 1055 منشورا، تم بالفعل حذف 198 منها حتى الآن.

وتأتي هذه الأرقام في ظل هجمة شرسة طالت أحد الرياضيين اليابانيين الذي اضطر للانسحاب من الأولمبياد بسبب الإصابة قبيل انطلاق المسابقة الخاصة به، حيث تعرض لسيل من التعليقات الجارحة.

MILAN, ITALY - FEBRUARY 02: Japanese delegation Deputy Chef de Mission Masahiko Harada (L) and Chef de Mission Hidehito Ito speak during the Japanese Olympic Committee Leadership press conference prior to the Milano Cortina 2026 Winter Olympics at the Main Press Centre on February 02, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Mike Lawrie/Getty Images)
الهجوم الإلكتروني أثار استياء رؤساء البعثة اليابانية (غيتي)

وفي مؤتمر صحفي عقده بمدينة ميلانو قال هيديهيتو إيتو، رئيس البعثة اليابانية، إن "توجيه كلمات مؤذية للرياضيين يمس كرامتهم ويستنزف طاقتهم"، مناشدا الجميع بوقف هذه التصرفات فورا.

وخصصت اللجنة الأولمبية اليابانية فريقا في إيطاليا واليابان يضم 22 عضوا، من بينهم خبراء وقانونيون، لمراقبة منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية على مدار 24 ساعة.

ويعتمد الفريق على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد المحتوى المسيء وطلب حذفه بسرعة، كما يتعاون بشكل وثيق مع شركات التقنية الكبرى مثل "ميتا" و"لاين ياهو" لضمان بيئة آمنة للرياضيين.

المصدر: الألمانية

