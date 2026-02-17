رياضة|بطولات أوروبية

تهديدات بالقتل لحكم إنتر ويوفنتوس.. والشرطة توجه له نصيحة

epa12740875 The referee Federico La Penna (C) speaks with Juventus’s Pierre Kalulu during the Italian Serie A soccer match between Inter and Juventus at the Giuseppe Meazza stadium in Milan, Italy, 14 February 2026. EPA/MATTEO BAZZI
الحكم الإيطالي فيديريكو لا بينا خلال حديث مع لاعبي يوفنتوس وإنتر ( الأوروبية)
Published On 17/2/2026
|
آخر تحديث: 15:54 (توقيت مكة)

طلبت الشرطة الإيطالية من حكم مباراة إنتر ويوفنتوس عدم مغادرة منزله، على خلفية تهديدات بالقتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما أفادت الثلاثاء وسائل إعلام محلية.

وشهد "ديربي ديتاليا" الذي انتهى بفوز إنتر المتصدر على ضيفه يوفنتوس 3-2 السبت ضمن المرحلة الخامس والعشرين توترا كبيرا، بعدما طرد الحكم فيديريكو لا بينا بالبطاقة الصفراء الثانية مدافع "السيدة العجوز" الفرنسي بيار كالولو في الدقيقة 42 بسبب خطأ "وهمي" ارتكبه على أليساندرو باستوني، ما أثار غضب إدارة يوفنتوس وجماهيره.

وصبت جماهير يوفنتوس جام غضبها على حكم اللقاء الذي تلقى تهديدات بالقتل على مواقع التواصل الاجتماعي، لتطلب منه الشرطة البقاء في منزله.

أصرّ اللاعبون في البداية على أن يراجع الحكم لقطات الفيديو، بسبب تعذّر استخدام تقنية الفيديو المساعد (الفار) بعد منح البطاقة الصفراء الثانية.

Referee Federico La Penna gives a red card to Juventus' French defender #15 Pierre Kalulu during the Italian Serie A football match between Inter Milan and Juventus at the San Siro Stadium in Milan, on February 14, 2026. (Photo by Piero CRUCIATTI / AFP)
الحكم فيديريكو لا بينا يشهر البطاقة الحمراء ضد لاعب يوفنتوس بيار كالولو بعد البطاقة الصفراء الثانية (الفرنسية)

وبعد المباراة، لم يتحدث إلى وسائل الإعلام سوى داميان كومولي وجورجيو كيليني رئيس العلاقات الدولية.

وبعد ثلاثة أيام من الحادثة، اجتاحت الإنترنت موجة من الاساءات بحق الحكم لا بينا، بما في ذلك تهديدات بالقتل.

كما تعرض باستوني، الذي اتهمه مشجعو يوفنتوس بتمثيل الإصابة ثم الاحتفال بالبطاقة الحمراء، للإهانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدّم جانلوكا روكي رئيس لجنة الحكام في الدوري الإيطالي اعتذارا عن الخطأ في التقدير بعد المباراة.

المصدر: الفرنسية

