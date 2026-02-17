لفتة إنسانية لنيمار مع مسنة بعد أول ظهور في 2026

عاد النجم البرازيلي نيمار للمشاركة مع فريقه سانتوس لأول مرة منذ بداية عام 2026، أمام ضيفه فيلو كلوب، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة باوليستا البرازيلية.

واحتفى نادي سانتوس بعودة نجمه الأول إلى خوض المباريات بعد تعافيه من جراحة في الركبة غيبته لأسابيع عن المشاركة، إذ نشر عبر حسابه الرسمي على منصة إكس مقاطع فيديو مختلفة من حضور نيمار إلى المواجهة، منذ وصوله إلى غرفة تغيير الملابس والإحماء حتى المشاركة في المباراة ولقطاته مع المشجعين بعدها.

وشارك نيمار منذ انطلاق الشوط الثاني واضعا بصمته مع فريقه، وساهم في صناعة هدف من بين 6 أهداف فاز بها سانتوس على فيلو كلوب.

لفتة إنسانية لنيمار مع مسنة

وفي سياق متصل، تغنى سانتوس بنجمه البالغ من العمر 34 عاما بعد لفتة إنسانية منه تجاه مشجعة مسنة انتشرت قصتها عبر المنصات البرازيلية وأثرت في اللاعب.

ونشر الفريق البرازيلي مقطع فيديو وصورا لنيمار مع المشجعة، وكتب عليها: "انتشرت قصة ماريا، المشجعة المتعصبة لنادي سانتوس، انتشارا واسعا ووصلت إلى نجمها المفضل نيمار، تأثر الأمير كثيرا، فدعا ماريا لتكون مشجعته الخاصة في مباراة اليوم، بل ورتب لقاء معها".