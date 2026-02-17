رئيس إشبيلية: رفضت عودة راموس للفريق وهذه الأسباب

قال خوسيه ماريا دل نيدو كاراسكو، رئيس نادي إشبيلية، إن قرار عدم عودة المدافع الإسباني سيرجيو راموس إلى صفوف الفريق كان قرارا شخصيا منه، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بالجوانب الفنية.

وأوضح دل نيدو، في مقابلة مع برنامج "لا خوغادا دي إشبيلية" على قناة "كانال سور"، أن الجمع بين احتمال تحوّل راموس إلى مالك للنادي ومشاركته لاعبا في الفريق كان "أمرا غير متوافق".

وأضاف: "القرار بأن لا يلعب راموس في إشبيلية هو قراري. كان من غير الممكن أن يصبح مالكا للنادي وفي الوقت نفسه لاعبا فيه. كان يمكن أن نجد أنفسنا أمام وضع يُدرَّب فيه مالك النادي من قبل المدرب. بالنسبة لي كان ذلك غير مقبول، ولذلك لا يلعب راموس معنا. القرار لا علاقة له بالجانب الرياضي".

وأشار إلى أن النادي يعاني من قيود مالية، مؤكدا أن سقف الرواتب لا يسمح بقيد لاعبين جدد، وأن راموس "لم يكن بإمكانه اللعب مجانا".

مخاوف الهبوط ودعم ألميدا

وتحدث رئيس النادي الأندلسي عن الوضع الرياضي للفريق، الذي يحتل المركز الـ13 برصيد 26 نقطة ويبتعد بنقطتين فقط عن مراكز الهبوط، معترفا بصعوبة المرحلة، لكنه أبدى ثقته في تجاوزها.

وقال: "كنا ندرك في الصيف أن هذه الظروف قد تحدث، لكننا مقتنعون بأننا سنتمكن من الخروج من هذا الوضع".

وأكد أن الثقة بالمدرب ماتياس ألميدا "مطلقة"، مضيفا: "أتحدث معه يوميا، أعرف حالته، وهو قوي ومقاتل، والشخص المثالي لقيادة إشبيلية في هذه المرحلة". وأقرّ بأن الفريق الحالي "ليس إشبيلية الألقاب"، بل يواجه صعوبات حتى في تسجيل اللاعبين بسبب القيود المالية.

ضغوط جماهيرية وتفكير في الرحيل

وتطرق دل نيدو إلى الانتقادات والهتافات الجماهيرية التي طالبت برحيله، قائلا إن الفارق كبير بين الهتاف "ارحل يا جونيور" وتمني الموت له، معتبرا أن هذا النوع من العبارات "يجب إدانته".

وأضاف: "كثير من الليالي، عندما أخلد إلى النوم، أسأل نفسي إن كان الأمر يستحق الاستمرار في إشبيلية. لديّ أم وزوجة وأبناء، لكنني لا أؤمن بالهرب عندما تواجهك المشكلات. أشعر بالقوة، وانتمائي ومسؤوليتي لا يسمحان لي بالفرار".

بيع محتمل

وبشأن الحديث عن بيع النادي، أوضح أن والده يملك عددا من الأسهم، لكنه شخصيا "لا علاقة له بالبيع"، مشيرا إلى أن أي تغيير في المسار يتطلب مستثمرا يضخ أموالا لدعم "إعادة هيكلة" النادي.

وقال: "إذا قيل لي إن عليّ الرحيل، فسأرحل"، مضيفا أنه علم من محيط راموس بوجود إجراءات تمهيدية لإجراء فحص مالي (Due Diligence)، معتبرا أن هذه المسألة "تخص البائع والمشتري".

وختم رئيس إشبيلية بالقول إن تقييم نجاحه أو فشله "متروك للآخرين"، مؤكدا أن قراراته تهدف إلى ضمان استمرارية النادي، وأن ضميره "مرتاح".