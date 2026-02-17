رياضة|الدوري الإسباني|أوروبا

رئيس إشبيلية: رفضت عودة راموس للفريق وهذه الأسباب

راموس وصورة رئيس نادي اشبيلية السيد خوسيه ماريا دل نيدو كاراسكو Sevilla FC facebook
مالك ورئيس نادي إشبيلية (يسار) مع سرجيو راموس (نادي إشبيلية)
قال خوسيه ماريا دل نيدو كاراسكو، رئيس نادي إشبيلية، إن قرار عدم عودة المدافع الإسباني سيرجيو راموس إلى صفوف الفريق كان قرارا شخصيا منه، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بالجوانب الفنية.

وأوضح دل نيدو، في مقابلة مع برنامج "لا خوغادا دي إشبيلية" على قناة "كانال سور"، أن الجمع بين احتمال تحوّل راموس إلى مالك للنادي ومشاركته لاعبا في الفريق كان "أمرا غير متوافق".

وأضاف: "القرار بأن لا يلعب راموس في إشبيلية هو قراري. كان من غير الممكن أن يصبح مالكا للنادي وفي الوقت نفسه لاعبا فيه. كان يمكن أن نجد أنفسنا أمام وضع يُدرَّب فيه مالك النادي من قبل المدرب. بالنسبة لي كان ذلك غير مقبول، ولذلك لا يلعب راموس معنا. القرار لا علاقة له بالجانب الرياضي".

وأشار إلى أن النادي يعاني من قيود مالية، مؤكدا أن سقف الرواتب لا يسمح بقيد لاعبين جدد، وأن راموس "لم يكن بإمكانه اللعب مجانا".

مخاوف الهبوط ودعم ألميدا

وتحدث رئيس النادي الأندلسي عن الوضع الرياضي للفريق، الذي يحتل المركز الـ13 برصيد 26 نقطة ويبتعد بنقطتين فقط عن مراكز الهبوط، معترفا بصعوبة المرحلة، لكنه أبدى ثقته في تجاوزها.

وقال: "كنا ندرك في الصيف أن هذه الظروف قد تحدث، لكننا مقتنعون بأننا سنتمكن من الخروج من هذا الوضع".

SEVILLE, SPAIN - FEBRUARY 08: Matias Almeyda, Head Coach of Sevilla FC, looks on prior to the LaLiga EA Sports match between Sevilla FC and Girona FC at Estadio Ramon Sanchez Pizjuan on February 08, 2026 in Seville, Spain. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)
ماتياس ألميدا مدرب نادي إشبيلية الحالي (غيتي)

وأكد أن الثقة بالمدرب ماتياس ألميدا "مطلقة"، مضيفا: "أتحدث معه يوميا، أعرف حالته، وهو قوي ومقاتل، والشخص المثالي لقيادة إشبيلية في هذه المرحلة". وأقرّ بأن الفريق الحالي "ليس إشبيلية الألقاب"، بل يواجه صعوبات حتى في تسجيل اللاعبين بسبب القيود المالية.

ضغوط جماهيرية وتفكير في الرحيل

وتطرق دل نيدو إلى الانتقادات والهتافات الجماهيرية التي طالبت برحيله، قائلا إن الفارق كبير بين الهتاف "ارحل يا جونيور" وتمني الموت له، معتبرا أن هذا النوع من العبارات "يجب إدانته".

وأضاف: "كثير من الليالي، عندما أخلد إلى النوم، أسأل نفسي إن كان الأمر يستحق الاستمرار في إشبيلية. لديّ أم وزوجة وأبناء، لكنني لا أؤمن بالهرب عندما تواجهك المشكلات. أشعر بالقوة، وانتمائي ومسؤوليتي لا يسمحان لي بالفرار".

SEVILLE, SPAIN - APRIL 06: Fans of Sevilla FC hold up a banner in protest of club president, Jose Maria del Nido Carrasco (not pictured), which reads "junior go away now" during the LaLiga match between Sevilla FC and Atletico de Madrid at Estadio Ramon Sanchez Pizjuan on April 06, 2025 in Seville, Spain. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)
جماهير اشبيلية ترفع لافتات معادية لرئيس الناديتطالبه بالرحيل. (غيتي)

بيع محتمل

وبشأن الحديث عن بيع النادي، أوضح أن والده يملك عددا من الأسهم، لكنه شخصيا "لا علاقة له بالبيع"، مشيرا إلى أن أي تغيير في المسار يتطلب مستثمرا يضخ أموالا لدعم "إعادة هيكلة" النادي.

وقال: "إذا قيل لي إن عليّ الرحيل، فسأرحل"، مضيفا أنه علم من محيط راموس بوجود إجراءات تمهيدية لإجراء فحص مالي (Due Diligence)، معتبرا أن هذه المسألة "تخص البائع والمشتري".

وختم رئيس إشبيلية بالقول إن تقييم نجاحه أو فشله "متروك للآخرين"، مؤكدا أن قراراته تهدف إلى ضمان استمرارية النادي، وأن ضميره "مرتاح".

المصدر: الصحافة الإسبانية

