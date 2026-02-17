"عاملوني مثل الكلب".. أوسيمين يوجه انتقادات لاذعة لفريقه السابق

كشف النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم غلطة سراي التركي، تفاصيل الخلاف الحاد الذي انتهى برحيله عن فريقه السابق نابولي الإيطالي صيف عام 2024.

ويستعد أوسيمين (27 عاما) وفريقه لمواجهة يوفنتوس اليوم في ذهاب مرحلة خروج المغلوب المؤهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في مباراة ستُقام في ملعب رامس بارك، وتبدأ عند الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

واندلعت شرارة الأزمة بين أوسيمين ونابولي في سبتمبر/أيلول 2023 عندما نشر النادي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تيك توك بعد أن أهدر اللاعب ركلة جزاء ضد بولونيا، كان من المفترض أن يكون ساخرا.

وتم تشبيه أوسيمين في ذلك المقطع بجوزة هند، وهو ما فجّر جدلا كبيرا استمر أسابيع، واعتبره البعض عنصريا، ليرد اللاعب بحذف جميع صوره المتعلقة بفترته مع فريق الجنوب الإيطالي من حسابه على إنستغرام، وعلى إثر ذلك توترت العلاقة بين الجانبين وانتهت برحيل المهاجم النيجيري.

تفاصيل أزمة أوسيمين مع نابولي

وتحدّث أوسيمين في مقابلة مع صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية عن تفاصيل تلك الأزمة "أشعر بالأسف تجاه الجماهير خاصة أنني لم أتحدث أبدا عما حدث. بعضهم جاء إلى منزلي طالبا توضيحات. تحدثنا وطلبت منهم أن يضعوا أنفسهم في مكاني، بعد نشر ذلك الفيديو حدث شيء كسرني من الداخل نهائيا".

وأضاف "أي شخص يمكن أن يهدر ركلة جزاء وبالتالي من الوارد أن يتعرض للسخرية، لكن نابولي فعل ذلك معي أنا فقط وبأسلوب يحمل إيحاءات معينة".

وتابع أوسيمين "تعرضت لإهانات عنصرية واتخذت قراري بالرحيل. حذفت جميع صوري بقميص نابولي من إنستغرام واستغلوا الأمر لإثارة الجماهير ضدي".

اتفاق شرفي

وواصل "كان بيننا اتفاق شرفي يسمح لي بالمغادرة في الصيف التالي (2024) لكن لم يلتزموا به، حاولوا إرسالي للعب في كل مكان، عاملوني كأنني كلب، ذهبت هنا وهناك، افعل هذا وذاك. عملت بجد للتقدم في مسيرتي ولم أستطع قبول هذه المعاملة، فأنا لست دمية".

وأقر أوسيمين بأنه ما زال يشعر بانزعاج كبير مما جرى وقال "لم يعتذر أحد عن ذلك الفيديو علنا، بعده اتصل بي إدواردو دي لورينتيس (رئيس النادي) عدة مرات وانتهى الأمر".

وختم النيجيري "في تلك الفترة كانت الشائعات تقول إنني أذهب متأخرا للتدريب أو أتشاجر مع زملائي، كلها أكاذيب. أشعر بالأسف تجاه الجماهير لكنني أتفهم موقفهم وأحبهم، فهم يدعمون النادي دائما، نابولي بالنسبة لهم يأتي أولا".

وفي المقابلة ذاتها اعترف أوسيمين أن رئيس نابولي رفض بيعه إلى السيدة العجوز وقال "كان بإمكاني الانضمام إلى يوفنتوس، نعم. أراد يوفنتوس التعاقد معي لكن دي لورينتيس لم يرغب في بيعي لهم. بالتأكيد يوفنتوس ناد كبير، وعندما يتواصل معك عليك الاستجابة".

وارتدى أوسيمين قميص نابولي لمدة 4 مواسم، منذ وصوله إلى الفريق الإيطالي عام 2020 قادما من ليل الفرنسي حتى رحيله إلى غلطة سراي.

وخلال تلك المدة شارك أوسيمين مع نابولي في 133 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 76 هدفا وقدّم 18 تمريرة حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير، وتُوج بلقب وحيد هو الدوري الإيطالي موسم 2022-2023.