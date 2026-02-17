أفضل 27 هدافا في تاريخ كرة القدم

يتربع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على عرش الهدافين في تاريخ كرة القدم، مع استمرارهما في تعزيز أرقامهما القياسية حتى يومنا هذا.

وبالعودة للتاريخ، نجد نجوما مثل جوزيف بيكان وبيليه وبوشكاش، بجانب أسماء أخرى قد تبدو غير مألوفة للبعض مثل إيروين هيلمتشن وجو بامبريك، لكن أرقامهم تظل شاهدة على عبقريتهم التهديفية.

ومن بين أفضل 27 هدافاً، يوجد العديد من النجوم الذين ما زالوا يمارسون اللعبة؛ إذ يواصل ستة لاعبين تسجيل الأهداف، مما يعني أنهم قادرون على الارتقاء في هذه القائمة خلال السنوات القادمة.

وأحدث هؤلاء المنضمين للقائمة هو هاري كين، الذي سجل مؤخرا هدفه الـ500 في مسيرته الكروية.

إليك قائمة أفضل 27 هدافاً في تاريخ كرة القدم :

1-كريستيانو رونالدو (البرتغال): 963 هدفا (2002-الآن)

2-ليونيل ميسي (الأرجنتين): 896 هدفاً (2004-الآن)

3-بيليه (البرازيل): 762 هدفا (1957-1977)

4-روماريو (البرازيل): 756 هدفاً (1985-2007)

5-فيرينتس بوشكاش (المجر/إسبانيا): 725 هدفاً (1943-1966)

6-جوزيف بيكان (النمسا/التشيك): 722 هدفاً (1931-1955)

7-روبرت ليفاندوفسكي (بولندا): 711 هدفاً (2008- الآن)

8-جيمي جونز (أيرلندا الشمالية): 639 هدفاً (1947-1964)

9-غيرد مولر (ألمانيا): 634 هدفاً (1964-1981)

10-جو بامبريك (أيرلندا الشمالية): 626 هدفاً (1926- 1943)

11-آبي لينسترا (هولندا): 624 هدفاً (1936-1963)

12-لويس سواريز (الأوروغواي): 600 هدفاً (2005- الآن)

13-أوزيبيو (البرتغال): 578 هدفاً (1978- 1960)

14-غلين فيرغسون (أيرلندا الشمالية): 563 هدفاً (1987-2011)

15-زلاتان إبراهيموفيتش (السويد): 561 هدفاً (1999-2023)

16-فرناندو بيروتيو (البرتغال): 553 هدفاً (1937-1949)

17-إيمري شلوسر (المجر): 553 هدفاً (1906-1928)

18-أوفه زيلر (ألمانيا الغربية): 552 هدفاً (1954-1978)

19-جيمي ماكغوري (اسكتلندا): 550 هدفاً (1923-1937)

20-ألفريدو دي ستيفانو (الأرجنتين/إسبانيا): 537 هدفاً (1945- 1966)

21-جيورجي ساروسي (المجر): 530 هدفاً (1931- 1948)

22-كريم بنزيمة (فرنسا): 517 هدفاً (2005- الآن)

23-روبرتو ديناميت (البرازيل): 513 هدفاً (1971 – 1992)

24-هوغو سانشيز (المكسيك): 507 هدفاً (1976 – 1997)

25-فرانز بيندر (النمسا): 503 هدفاً (1930 – 1949)

26-زيكو (البرازيل): 501 هدفاً (1971- 1994)

27-هاري كين (إنجلترا): 500 هدفاً (2011 – الآن)