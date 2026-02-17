أظهرت البيانات المالية لموسم البطولات الأوروبية (2025-2026) فجوة اقتصادية هائلة عززت هيمنة الدوري الإنجليزي الممتاز على المشهد القاري، حيث حصدت أنديته عوائد إجمالية بلغت 566.8 مليون يورو، بفارق يتجاوز الـ200 مليون يورو عن أقرب ملاحقيه، الدوري الإسباني.

أرسنال بالعلامة الكاملة مالياً

تصدر "الغانرز" قائمة الأندية الأكثر تحقيقاً للأرباح في إنجلترا برصيد 48.5 مليون يورو.

وجاء هذا الدخل المرتفع بفضل الأداء المثالي لفريق المدرب ميكيل أرتيتا، الذي حقق 8 انتصارات متتالية في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، مما منحه مكافآت فوز بقيمة 16.8 مليون يورو، بالإضافة إلى 18.62 مليون يورو مكافأة مشاركة ثابتة، و11.9 مليون يورو كحوافز لتصدر المجموعة والتأهل المباشر لدور الـ16.

تفوق كاسح للإنجليز

كشف التقرير المالي عن ترتيب الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى من حيث الدخل المحقق في المسابقات الثلاث (دوري الأبطال، الدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر):

الدوري الإنجليزي: 566.8 مليون يورو.

566.8 مليون يورو. الدوري الإسباني: 357.2 مليون يورو.

357.2 مليون يورو. الدوري الألماني: 331.6 مليون يورو.

331.6 مليون يورو. الدوري الإيطالي: 298.4 مليون يورو.

298.4 مليون يورو. الدوري الفرنسي: 248.1 مليون يورو.

248.1 مليون يورو. الدوري البرتغالي: 160.1 مليون يورو.

160.1 مليون يورو. المفارقة الإسبانية: برشلونة يتفوق على ريال مدريد

على صعيد الأندية الإسبانية، حقق برشلونة تفوقاً مالياً لافتاً على غريمه التقليدي ريال مدريد؛ حيث بلغت أرباح البلاوغرانا 41.35 مليون يورو، مستفيداً من احتلاله المركز الخامس في الترتيب العام لدور المجموعات.

في المقابل، تراجعت أرباح ريال مدريد إلى 38.55 مليون يورو، ويعود ذلك لخسارته مكافآت التأهل المباشر واحتلاله المركز التاسع، مما كلفه خسارة مبالغ إضافية مقارنة بالنادي الكتالوني.