بفارق 200 مليون يورو.. الدوري الإنجليزي يكتسح "الليغا" ماليا في 2026

أرسنال تصدر قائمة الأندية الأكثر تحقيقاً للأرباح في إنجلترا برصيد 48.5 مليون يورو (رويترز)
Published On 17/2/2026
آخر تحديث: 21:42 (توقيت مكة)

أظهرت البيانات المالية لموسم البطولات الأوروبية (2025-2026) فجوة اقتصادية هائلة عززت هيمنة الدوري الإنجليزي الممتاز على المشهد القاري، حيث حصدت أنديته عوائد إجمالية بلغت 566.8 مليون يورو، بفارق يتجاوز الـ200 مليون يورو عن أقرب ملاحقيه، الدوري الإسباني.

أرسنال بالعلامة الكاملة مالياً

تصدر "الغانرز" قائمة الأندية الأكثر تحقيقاً للأرباح في إنجلترا برصيد 48.5 مليون يورو.

وجاء هذا الدخل المرتفع بفضل الأداء المثالي لفريق المدرب ميكيل أرتيتا، الذي حقق 8 انتصارات متتالية في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، مما منحه مكافآت فوز بقيمة 16.8 مليون يورو، بالإضافة إلى 18.62 مليون يورو مكافأة مشاركة ثابتة، و11.9 مليون يورو كحوافز لتصدر المجموعة والتأهل المباشر لدور الـ16.

WOLVERHAMPTON, ENGLAND - NOVEMBER 30: A detailed view of the Nike Flight match ball displayed on a plinth which features a rainbow-coloured Premier League logo prior to the Premier League match between Wolverhampton Wanderers FC and AFC Bournemouth at Molineux on November 30, 2024 in Wolverhampton, England. (Photo by Michael Steele/Getty Images)
الدوري الإنجليزي لكرة الممتاز تفوق على باقي الدوريات الأوروبية من حيث المداخيل(غيتي)

تفوق كاسح للإنجليز

كشف التقرير المالي عن ترتيب الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى من حيث الدخل المحقق في المسابقات الثلاث (دوري الأبطال، الدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر):

  • الدوري الإنجليزي: 566.8 مليون يورو.
  • الدوري الإسباني: 357.2 مليون يورو.
  • الدوري الألماني: 331.6 مليون يورو.
  • الدوري الإيطالي: 298.4 مليون يورو.
  • الدوري الفرنسي: 248.1 مليون يورو.
  • الدوري البرتغالي: 160.1 مليون يورو.
  • المفارقة الإسبانية: برشلونة يتفوق على ريال مدريد

على صعيد الأندية الإسبانية، حقق برشلونة تفوقاً مالياً لافتاً على غريمه التقليدي ريال مدريد؛ حيث بلغت أرباح البلاوغرانا 41.35 مليون يورو، مستفيداً من احتلاله المركز الخامس في الترتيب العام لدور المجموعات.

في المقابل، تراجعت أرباح ريال مدريد إلى 38.55 مليون يورو، ويعود ذلك لخسارته مكافآت التأهل المباشر واحتلاله المركز التاسع، مما كلفه خسارة مبالغ إضافية مقارنة بالنادي الكتالوني.

المصدر: الصحافة الإسبانية

