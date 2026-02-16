هازارد: أصبحت أقرب إلى سائق تاكسي بعد الاعتزال

يشعر النجم البلجيكي المعتزل إيدين هازارد بارتياح كبير في حياته الجديدة بعيدا عن كرة القدم، مؤكدا أنها أصبحت أسهل بكثير.

وأعلن هازارد اعتزاله يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بعد أشهر قليلة من رحيله عن ريال مدريد، بعد فترة تميّزت بالإصابات.

ويعيش هازارد حاليا في العاصمة الإسبانية مدريد، وفيها وجد ملاذه لقضاء حياته الأسرية والعائلية بهدوء بعيدا عن صخب كرة القدم.

وقال هازارد في مقابلة مع صحيفة "غارديان" البريطانية: "الحياة تمر بسرعة كبيرة خاصة في كرة القدم، بالأمس كنت أبلغ 19 عاما واليوم أنا في سن الـ35. يجب أن نستفيد من الوقت ليس فقط في اللعب، بل في كل شيء".

وأضاف: "الآن أعيش حياة بسيطة، أبقى في المنزل وأستمتع بالأشياء البسيطة مع زوجتي وأطفالي وإخوتي، عكس فترتي كلاعب فقد كنت أسافر باستمرار لكن بعد الاعتزال أصبح لديّ وقت لهم دون ضغوط".

وتحدّث هازارد عن روتينه الجديد: "لم أتدرب أبدا في العاشرة صباحا. الآن حياتي بسيطة جدا، أنا أب لخمسة أطفال. في هذه المرحلة أنا أقرب إلى سائق تاكسي منه إلى لاعب كرة قدم لكن لا مشكلة في ذلك".

ويفضّل هازارد أن يُذكر اسمه على أنه لاعب جيد وليس أسطورة، مع تركيزه الكامل على عائلته، وتابع: "أرى مستقبلي كجد سعيد بشعر أبيض، محاطا بأطفالي. هذه هي الحياة التي أريدها".

الفرق بين الدوري الإنجليزي والإسباني

وأتاح الابتعاد عن الملاعب لهازارد فرصة تحليل أكبر دوريين لعب فيهما وهما الإنجليزي مع تشلسي، والإسباني مع ريال مدريد، وأكد بوضوح أن أسلوب اللعب مختلف فيهما.

وأوضح: "الدوري الإنجليزي أكثر قوة من الناحية البدنية إذ لا يتوقف اللاعبون عن الركض، أما الليغا فهي أقوى من الناحية الفنية. في ريال مدريد يمكنك إدارة المباراة وتوزيع الحمل بدنيا لكن لا مجال لذلك في البريميرليغ، عليك اللعب بكامل قوتك طوال 90 دقيقة".

ويرى هازارد أن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز يعادل إنجاز التتويج بدوري أبطال أوروبا وربما كأس العالم.

وعن ذلك قال هازارد الذي سبق له التتويج بالدوري الإنجليزي مرتين مع تشلسي: "الفوز بالبريميرليغ صعب جدا. إنها بطولة خاصة".

وعن تتويجه بدوري أبطال أوروبا عام 2022 مع ريال مدريد قال: "إنه شعور رائع حتى لو لم ألعب كثيرا، مجرد التواجد في ناد يفوز كثيرا واللعب مع لاعبين مميزين كان أمرا لا يصدق".

ولعب هازارد كامل مسيرته الاحترافية التي امتدت 15 عاما مع 3 فرق هي ليل وتشلسي وريال مدريد حقق خلالها 14 لقبا.