عاد نجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم نيمار إلى الملاعب الأحد بمشاركته مع ناديه سانتوس بعد أسابيع من الغياب بسبب خضوعه لعملية في الركبة اليسرى.

ودخل المهاجم البالغ 34 عامًا من دكة البدلاء مع انطلاق الشوط الثاني من مباراة فريقه ضد فيلو كلوب ضمن بطولة "باوليستا" والتي انتهت بفوز سانتوس 6-0.

وفي أول ظهور له منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، قدّم نيمار بعض اللمحات من مهارته المعهودة، في مباراة كان سانتوس متقدّمًا فيها 3-0 مع نهاية الشوط الأول.

وعانى نيمار موسما صعبا مع سانتوس بسبب الإصابات المتكرّرة، منذ انضمامه إليه عقب رحيله عن الهلال السعودي العام الماضي، لكنه لعب دورًا محوريًا في بقاء الفريق ضمن أندية الدرجة الأولى.

كما توصّل إلى اتفاق لتجديد عقده مع سانتوس حتى نهاية 2026.

نيمار الهدّاف التاريخي للبرازيل يعود لسانتوس ويحلم بمونديال 2026

ويُعد نيمار الهدّاف التاريخي لمنتخب البرازيل برصيد 79 هدفًا، متقدّمًا بهدفين على بيليه، لكنه لم يخُض أي مباراة مع "السيليساو" منذ أكثر من عامين.

ويحلم بالعودة لمنتخب البرازيل في كأس العالم 2026.

وكانت آخر مواجهة له بقميص المنتخب في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حين تعرّض لإصابة خطيرة في الركبة أمام الأوروغواي.

ولم يستدعِه حتى الآن المدرب الجديد لمنتخب البرازيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي تولّى مهامه في حزيران/يونيو الماضي على رأس المنتخب الفائز خمس مرات بكأس العالم.

وسيخوض المنتخب البرازيلي أولى مبارياته في المونديال في 13 حزيران/يونيو ضد المغرب، قبل مواجهة هايتي في 19 منه، ثم أسكتلندا في 24 من الشهر نفسه.

وسيواجه "السيليساو" فرنسا وكرواتيا في مباراتين وديتين في الولايات المتحدة خلال آذار/مارس المقبل.