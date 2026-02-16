موعد مباراة يوفنتوس ضد غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا والتشكيلتان والقنوات الناقلة

يعود غلطة سراي التركي إلى الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد 12 موسمًا، عندما يواجه يوفنتوس في إسطنبول ضمن ذهاب ملحق مرحلة خروج المغلوب.

تأهل الفريق التركي جاء بعد احتلاله المركز 20 في مرحلة الدوري برصيد 10 نقاط (3 انتصارات، تعادل، 4 هزائم)، بينما أنهى يوفنتوس المرحلة في المركز 13 برصيد 13 نقطة (3 انتصارات، 4 تعادلات، خسارة واحدة).

موعد مباراة غلطة سراي ضد يوفنتوس

تقام المباراة بين غلطة سراي ضد يوفنتوس الثلاثاء 17 فبراير/ شباط 2026 بملعب رامس بارك بإسطنبول.

وتنطلق المواجهة بين غلطة سراي ويوفنتوس عند الساعة الـتاسعة إلا ربعا مساء (20:45) بتوقيت قطر والسعودية، (19:45) بتوقيت مصر و(18:45) بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة غلطة سراي ويوفنتوس

beIN SPORTS 3

كما يمكنكم متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة مع الصور والتغريدات والفيديوهات ساعتان قبل انطلاق المواجهة عبر موقع الجزيرة نت.

تشكيلة غلطة سراي المحتملة

شاكير، ساشا بويي، بارداكشي، سانشسيز، إلمالي، أكغون، غوندوغان، ليمينا، لانغ، أوسيمين وإيكاردي.

تشكيلة يوفنتوس المحتملة

دي غريغوريو، كالولو، بريمر، كيللي، كامبياسو، ميريتي، ماكيني، لوكاتيلي، كونسيساو، ديفيد ويلديز.

المواجهات السابقة

جميع اللقاءات الستة السابقة بين الفريقين كانت في دور المجموعات.



فاز غلطة سراي مرتين مقابل فوز واحد ليوفنتوس وثلاثة تعادلات.

آخر مواجهة كانت عام 2013، حين تعادلا 2-2 في تورينو قبل فوز غلطة سراي 1-0 في إسطنبول ليتأهل إلى دور الـ16.

غلطة سراي لم يخسر على أرضه أمام يوفنتوس (فوزان وتعادل).

يوفنتوس خسر مرتين فقط في 10 مباريات أمام أندية تركية، وكلتاهما أمام غلطة سراي.



أرقام غلطة سراي

يشارك للمرة الـ19 في دوري الأبطال، وهو رقم قياسي تركي.

تأهل للأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ موسم 2013-14.

فاز مرة واحدة فقط في أربع مواجهات إقصائية سابقة بدوري الأبطال (ضد شالكه 2012-13).



خسر مباراة واحدة فقط من آخر 9 مباريات أوروبية على أرضه.

يحتاج إلى هدفين ليصبح أول نادٍ تركي يصل إلى 250 هدفًا في البطولة.

تميز يوفنتوس

يشارك للمرة الـ25 في دوري الأبطال (رقم قياسي إيطالي).

بلغ الأدوار الإقصائية 20 مرة إجمالًا.

لم يخسر مباراة الذهاب في آخر 6 مواجهات أوروبية (3 انتصارات، 3 تعادلات).



لم يخسر في آخر 5 مباريات بدوري الأبطال (3 انتصارات، تعادلان).

خسر آخر خمس مواجهات إقصائية متتالية في البطولة.

حدث استثنائي

لاعب غلطة سراي ماريو ليمينا سبق له اللعب مع يوفنتوس بين 2015 و2017.

هذه المباراة هي المواجهة الأوروبية رقم 200 لغلطة سراي في كأس أوروبا، كأول فريق تركي يصل لهذا الرقم.

