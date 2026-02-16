موعد مباراة الهلال ضد الوحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة والتشكيلتان والقنوات الناقلة

يدخل الهلال السعودي مباراته أمام الوحدة الإماراتي ضمن الجولة الثامنة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 بأريحية نسبية بعد ضمان صدارة مجموعة منطقة الغرب، في حين يخوض الوحدة اللقاء بشعار "لا بديل عن الفوز" لتعزيز الحظوظ في إنهاء المرحلة بالمركز الثاني.

متى موعد مباراة الهلال السعودي ضد الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

تقام مباراة الهلال السعودي ضد الوحدة الإماراتي على ملعب المملكة أرينا، اليوم الاثنين 16 فبراير/ شباط 2026.

تنطلق المواجهة عند الساعة التاسعة والربع مساء (21:15) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، العاشرة والربع (22:15) بتوقيت الإمارات، الثامنة والربع (20:15) بتوقيت مصر، والسابعة والربع (19:15) بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الوحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026

beIN SPORTS 3

قنوات الكأس

كما يمكنكم متابعة أدق تفاصيل المباراة لحظة بلحظة مرفقة بالصور والفيديوهات عبر موقع الجزيرة نت قبل انطلاق المباراة بساعتين.

أفضلية معنوية للهلال

تعادل الهلال سلبيا في الجولة الماضية مع شباب الأهلي الإماراتي، ليتوقف مسلسل انتصاراته، غير أن الفريق السعودي يملك سجلا قويا على أرضه، إذ حقق 13 فوزا متتاليا في مبارياته على أرضه ضمن البطولة، في أطول سلسلة من نوعها في المسابقة.

ومن المتوقع أن يجري المدرب سيموني إنزاغي بعض التعديلات على التشكيلة الأساسية، في ظل ضغط المباريات والمنافسة المحتدمة على لقب الدوري السعودي.

مهمة صعبة للوحدة

في المقابل، يدخل الوحدة اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب تعادله مع الأهلي السعودي حامل اللقب، إلا أن أرقامه السابقة أمام الهلال لا تصب في صالحه، بعدما اكتفى بثلاثة تعادلات وخسارة في المواجهات الأربع الماضية بين الفريقين.

ويعوّل الفريق الإماراتي على مهاجمه السوري عمر خربين، الذي يقدم مستويات مميزة هذا الموسم على الصعيد القاري، أملا في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب.

تشكيلة الهلال المحتملة

بونو، كوليبالي، تامبكتي، اليامي، نيفيز، ميلنكوفيتش، كنو، الدوسري، مالكوم، سالم الدوسري وكريم بنزيمه.

تشكيلة الوحدة المحتملة

زايد أحمد، غوغا، بيمنتا، ايفكوفيتش، بدر ناصر، عبد الله حمد، جادسوم، ديارا، تاديتش، كروسبشسكي وعمر خريبين.