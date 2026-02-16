مباريات الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. المواعيد والقنوات الناقلة

مباريات الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي تبدأ غدا الثلاثاء نستعرض مواعيدها وقنوات البث الناقلة لها.

تتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء إلى الملاعب القارية، حيث تنطلق مباريات ذهاب الملحق المؤهل إلى دور ثمن النهائي (دور الـ16) من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026. وتشهد هذه المرحلة مواجهات من العيار الثقيل، أبرزها الصدام الفرنسي الخالص وقمة لشبونة.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا

تُبث مباريات البطولة حصرياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شبكة قنوات beIN SPORTS القطرية، وتحديداً قنوات (beIN Sports HD 1, 2, 3) بالإضافة إلى تطبيق beIN CONNECT.

مباريات الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (الثلاثاء 17 فبراير 2026):

تفتتح الأمسية بقمة تركية إيطالية، تليها سهرات كروية كبرى:

غلطة سراي (تركيا) × يوفنتوس (إيطاليا): الساعة 17:45 بتوقيت غرينيتش (20:45 بتوقيت مكة المكرمة).

موناكو (فرنسا) × باريس سان جرمان (فرنسا): الساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش (23:00 بتوقيت مكة المكرمة).

بنفيكا (البرتغال) × ريال مدريد (إسبانيا): الساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش (23:00 بتوقيت مكة المكرمة).

بوروسيا دورتموند (ألمانيا) × أتالانتا (إيطاليا): الساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش (23:00 بتوقيت مكة المكرمة).

مباريات الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (الأربعاء 18 فبراير 2026):

تستكمل اللقاءات برحلات محفوفة بالمخاطر لكبار إسبانيا وإيطاليا كالتالي:

قره باغ (أذربيجان) × نيوكاسل يونايتد (إنجلترا): الساعة 17:45 بتوقيت غرينيتش (20:45 بتوقيت مكة المكرمة).

كلوب بروج (بلجيكا) × أتلتيكو مدريد (إسبانيا): الساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش (23:00 بتوقيت مكة المكرمة).

بودو غليمت (النرويج) × إنتر (إيطاليا): الساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش (23:00 بتوقيت مكة المكرمة).

أولمبياكوس (اليونان) × باير ليفركوزن (ألمانيا): الساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش (23:00 بتوقيت مكة المكرمة).

قمم كروية أوروبية تحت المجهر

تستحوذ مباراة ريال مدريد وبنفيكا على اهتمام خاص، خاصة مع الجدل الدائر حول تعيين الحكم الفرنسي فرانسوا ليكسييه، بينما يبرز "الديربي الفرنسي" بين باريس سان جرمان وموناكو كأحد أكثر المباريات إثارة في هذا الدور، نظراً للمعرفة العميقة بين الفريقين في الدوري المحلي.

كما يسعى يوفنتوس الإيطالي لتجاوز عقبة "جحيم" إسطنبول أمام غلطة سراي لتأمين موقف مريح قبل مباراة الإياب.