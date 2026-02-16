ليبرون جيمس في مرمى الانتقادات بعد تصريحاته عن إسرائيل

واجه أسطورة كرة السلة الأمريكية ونجم "لوس أنجلوس ليكرز"، ليبرون جيمس، موجة من الانتقادات الحادة عقب تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأحد لمباراة "كل النجوم" 2026، أشاد فيها بإسرائيل.

وردا على سؤال حول موقفه من الانتقادات التي طالته مؤخرا بسبب إسرائيل، أكد جيمس رغبته في أن يكون مصدرا للإلهام عالميا، قائلا: "آمل أن ألهم الناس هناك (في إسرائيل) ليس فقط ليكونوا عظماء في الرياضة، ولكن ليكونوا أفضل بشكل عام في الحياة".

وأضاف جيمس في معرض حديثه عن تجربته وانطباعاته: "من خلال ما سمعته وتجربتي، لم أسمع سوى أشياء عظيمة”، مشيرا إلى تركيزه على الجانب الإنساني والرياضي الذي يمكن أن يوحد الشعوب، رغم اعترافه بتعقيد الأوضاع السياسية.

وأثارت هذه الكلمات غضبا واسعا بين ناشطين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها كثيرون بعيدة عن الواقع، وتأتي هذه الانتقادات لكون جيمس يعرف تاريخيا بمواقفه الاجتماعية والسياسية الجريئة داخل الولايات المتحدة، مما جعل صمته أو إشادته في هذا السياق تثير تساؤلات حول "ازدواجية المعايير".

وعلق "مارك لامونت هيل: "الأكاديمي والإعلامي الأمريكي المعروف بمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، على تصريحات أسطورة كرة السلة الأمريكي، قائلا: "قال ليبرون جيمس للتو إنه لم يسمع إلا كل خير عن إسرائيل. أنا في حيرة من أمري، حقا في حيرة من أمري".