ليبرون جيمس في مرمى الانتقادات بعد تصريحاته عن إسرائيل

INGLEWOOD, CA - FEBRUARY 15: LeBron James #23 of the USA Stripes Team shoots a free throw during the game against the USA Stars Team during the 75th NBA All-Star Game as part of the 2026 NBA All-Star Weekend on February 15, 2026 at Intuit Dome in Inglewood, California. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and/or using this Photograph, user is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Mandatory Copyright Notice: Copyright 2026 NBAE Nathaniel S. Butler/NBAE via Getty Images/AFP (Photo by Nathaniel S. Butler / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
نجم لوس أنجلوس ليكرز ليبرون جيمس يثير غضب ناشطين على مواقع التواصل (غيتي)
Published On 16/2/2026
|
آخر تحديث: 17:26 (توقيت مكة)

واجه أسطورة كرة السلة الأمريكية ونجم "لوس أنجلوس ليكرز"، ليبرون جيمس، موجة من الانتقادات الحادة عقب تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأحد لمباراة "كل النجوم" 2026، أشاد فيها بإسرائيل.

وردا على سؤال حول موقفه من الانتقادات التي طالته مؤخرا بسبب إسرائيل، أكد جيمس رغبته في أن يكون مصدرا للإلهام عالميا، قائلا: "آمل أن ألهم الناس هناك (في إسرائيل) ليس فقط ليكونوا عظماء في الرياضة، ولكن ليكونوا أفضل بشكل عام في الحياة".

وأضاف جيمس في معرض حديثه عن تجربته وانطباعاته: "من خلال ما سمعته وتجربتي، لم أسمع سوى أشياء عظيمة”، مشيرا إلى تركيزه على الجانب الإنساني والرياضي الذي يمكن أن يوحد الشعوب، رغم اعترافه بتعقيد الأوضاع السياسية.

وأثارت هذه الكلمات غضبا واسعا بين ناشطين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها كثيرون بعيدة عن الواقع، وتأتي هذه الانتقادات لكون جيمس يعرف تاريخيا بمواقفه الاجتماعية والسياسية الجريئة داخل الولايات المتحدة، مما جعل صمته أو إشادته في هذا السياق تثير تساؤلات حول "ازدواجية المعايير".

وعلق "مارك لامونت هيل: "الأكاديمي والإعلامي الأمريكي المعروف بمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، على تصريحات أسطورة كرة السلة الأمريكي، قائلا: "قال ليبرون جيمس للتو إنه لم يسمع إلا كل خير عن إسرائيل. أنا في حيرة من أمري، حقا في حيرة من أمري".

المصدر: الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

