المصارع لوغان بول يبيع بطاقة "بوكيمون" بسعر خيالي

باع المصارع واليوتيوبر الأمريكي لوغان بول بطاقة البوكيمون الخاصة به بسعر قياسي، حطم من خلاله الرقم العالمي لأغلى بطاقة بوكيمون، وذلك في مزاد امتد لـ3 ساعات إضافية لكثرة العروض المقدمة لاقتنائها.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بول (30 عاما) باع بطاقة "بيكاتشو إيلستريتور" (Pikachu Illustrator) الخاصة به مقابل 16.5 مليون دولار أمريكي تقريبا.

وأوضحت أن السعر الجديد تجاوز الرقم السابق للبطاقة نفسها والمسجل عام 2022، عندما اشتراها بول مقابل 5.3 مليون دولار.

وعلقت الصحيفة على هذه الصفقة بالقول: "أصبحت هذه البطاقة أغلى بطاقة بوكيمون في التاريخ بعد أن ضاعف بول قيمة استثماره منذ شرائها قبل 4 سنوات".

وحصلت البطاقة على أعلى تقييم من شركة "بروفيشنال سبورتس أوثنتيكيتور" (PSA) المتخصصة في هذا المجال بدرجة 10/10، ما يجعلها فريدة من نوعها على الصعيد العالمي، إذ لا توجد أي نسخة أخرى حصلت على هذا التقييم وفق الصحيفة ذاتها.

وبدأ المزاد يوم 6 يناير/كانون الثاني الماضي بعروض متواضعة تجاوزت 1.5 مليون دولار في اليوم الأول، ارتفع السعر تدريجيا وصولا إلى 5.1 مليون دولار في 15 من الشهر نفسه.

بعدها توقف المزاد لساعات قليلة قبل أن تنهمر العروض مجددا حتى وصل العرض النهائي إلى 16.5 مليون دولار.

ولجأ لوغان إلى طرق عديدة لزيادة قيمة البطاقة، إذ عرضها في مناسبات عدة بما في ذلك عروضه في "دبليو دبليو إي" (WWE) حيث كان يحملها كقلادة.

وتكمن قيمة هذا النوع من البطاقات في ندرتها، إذ لا يوجد سوى 30 إلى 40 نسخة حول العالم، غير أن البطاقة التي بحوزة بول هي الوحيدة الحاصلة على تقييم مثالي.

ولم تصنع هذه البطاقات من أجل اللعب بل للعرض، وقد وزعت على الفائزين في مسابقات رسمية في اليابان عام 1997.