كلوب يفاجئ متابعيه بإطلالة "رعاة البقر"

فاجأ مدرب فريق ليفربول السابق، الألماني يورغن كلوب، متابعيه بإطلالة غريبة على وسائل التواصل الاجتماعي استعدادا لمشاركته في أحد المهرجانات التقليدية في بلاده.

وشارك كلوب (58 عاما) متابعيه على إنستغرام البالغ عددهم 5.5 مليون متابع، صورة ظهر فيها بزي رعاة البقر في أفلام الكاوبوي.

وعلّق كلوب على الصورة بالقول "ليس تيد لاسو، بل جون داتون اليوم! ها نحن ذا في مهرجان ماينز"، مرفقا التعليق برمز يعبّر عن التنكر.

واعتمد مدرب بوروسيا دورتموند الأسبق مظهرا جديدا، إذ ظهر بشارب مع لحية خفيفة وقارنها مازحا بشخصية تيد لاسو التي يؤديها الممثل الأمريكي جيسون سوديكيس.

كما استحضر جانبا من شخصيته على طريقة كيفن كوستنر متنكرا بشخصية جون داتون من مسلسل الدراما الأمريكي "يلوستون".

وجاء ظهور كلوب المفاجئ والفكاهي استعدادا لمشاركته في مهرجان ماينز التقليدي الذي يتميز بالعروض التنكرية، وبالعروض الموسيقية الراقصة في شوارع المدينة الألمانية.

ويبدو أن هذه الصور نالت إعجاب الكثير من متابعيه بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، إذ علّق أحدهم "تبدو رائعا أيها الكاوبوي"، وأضاف آخر "شارب ممتاز".

ابتعاد كلوب عن التدريب

وابتعد كلوب عن مجال التدريب منذ رحيله عن ليفربول في مايو/أيار 2024، بعد تسع سنوات قضاها على رأس الإدارة الفنية للريدز.

وخلال تلك الفترة قاد كلوب ليفربول في 489 مباراة بجميع البطولات، فاز مع الفريق في 304 منها وتعادل في 100 مقابل 85 هزيمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

كما تُوج كلوب مع ليفربول بـ8 ألقاب أبرزها على الإطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2019-2020، دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019، كأس العالم للأندية (1) وكأس السوبر الأوروبي.

ويتولى كلوب حاليا منصبا إداريا في مجموعة "ريد بول" منذ يناير/كانون الثاني 2025، ورغم تلميحه في يونيو/حزيران الماضي إلى أن مسيرته التدريبية قد انتهت، لكن اسمه ارتبط بالعودة إلى مقاعد البدلاء مع العملاق الإسباني ريال مدريد.