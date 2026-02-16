المدير الرياضي للأهلي السعودي يتحدث عن دور رونالدو و"تمرده" على النصر

أشاد المدير الرياضي لنادي أهلي جدة، البرتغالي روي بيدرو، بالدور الذي لعبه مواطنه كريستيانو رونالدو في تسليط الضوء على الدوري السعودي لكرة القدم وإيصاله إلى هو عليه الآن، معتبرا أن لـ"سي آر 7″ أسبابه في ما يخص اعتكافه الأخير عن اللعب مع النصر.

وتصدر ابن الـ41 عاما العناوين المحلية والعالمية في الآونة الأخيرة بعد رفضه اللعب مع النصر، لعدم تعزيز صفوف "العالمي" خلال فترة الانتقالات الشتوية أسوة بباقي المنافسين، لاسيما بعد انتقال الفرنسي كريم بنزيمة من الاتحاد إلى الهلال.

ولم يشارك رونالدو في المباراتين اللتين فاز فيهما النصر على الرياض والاتحاد في دوري روشن حيث يحتل الفريق المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف الهلال المتصدر، كما غاب عن مباراة الفريق أمام أركاداغ التركمانستاني الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أسيا 2 "بهدف إراحته" مع لاعبين آخرين.

لكنه عاد عن قرار التوقف في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم وسجل في الفوز على الفتح 2-0 في الدوري.

وفي مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس"، قال بيدرو الذي استلم مهامه كمدير رياضي لأهلي جدة بطل دوري أبطال آسيا للنخبة في أوائل تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إنه "كبرتغالي، أشعر، مثل كثر غيري وربما أكثر، بأقصى درجات الاحترام لكريستيانو رونالدو ولكل المحترفين البرتغاليين هنا في السعودية".

وأضاف "ليس من موقعي أن أتحدث عن الطريقة التي اختارها للتعبير عن موقفه، فهو بالتأكيد يملك أسبابه الخاصة. ما يمكنني قوله هو أن الفضل في الدرجة الأولى يعود لكريستيانو رونالدو لوجودنا هنا اليوم ولحصولنا على فرصة العمل هنا في السعودية".

وشدد بيدرو "لقد فتح أبواب السعودية أمام بقية العالم. وأعتقد أن هذا هو أعظم تقدير يمكن تقديمه له. وما يفعله مباراة بعد أخرى، هو يواصل التسجيل، ويواصل رفع الأرقام إلى مستويات لا تُصدق".

ورغم أعوامه الـ41، يتصدر رونالدو ترتيب هدافي الدوري السعودي بتسجيله 18 هدفا في 19 مباراة هذا الموسم، رافعا رصيده الإجمالي مع النصر إلى 118 هدفا في 134 مباراة ضمن كافة المسابقة منذ انضمامه إليه أوائل عام 2023.