موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية 2026 والقنوات الناقلة

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية لموسم 2025-2026 التي يترقبها عشاق الساحرة المستديرة في القارة السمراء، والقنوات الناقلة نستعرضهما في التقرير التالي.

وتنص لائحة البطولة على ألا يلتقي في ربع النهائي (دور الثمانية) فريقان صعدا من نفس المجموعة، بينما تخوض أندية المستوى الأول مباريات الإياب على ملعبها.

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية 2026

سيُجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مراسم القرعة في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر في العاصمة القاهرة، غداً الثلاثاء 17 فبراير 2026. حسب المواعيد التالية (بتوقيت القاهرة):

قرعة كأس الكونفيدرالية: تبدأ الساعة الواحدة ظهرا 13:00 (11:00 بتوقيت غرينتش، و12:00 حسب توقيت المغرب والجزائر).

قرعة دوري أبطال أفريقيا: تبدأ الساعة الثانية 14:00 (12:00 بتوقيت غرينتش، و13:00 حسب توقيت المغرب والجزائر).

قنوات البث الناقلة لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية

سيتم بث القرعة مباشرة عبر:

beIN SPORTS الإخبارية (الناقل الحصري للبطولات الأفريقية).

سيتم بث القرعة مباشرة عبر القناة الرسمية لـ"الكاف" على موقع "يوتيوب"، CAF TV.