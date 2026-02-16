رياضة|بطولات عالمية|فلسطين

تحالف فلسطيني يقاضي "فيفا" و"يويفا" بتهمة التواطؤ مع إسرائيل

Youths play football in the Israeli settlement of Naale on June 17, 2020 in the occupied West Bank north west of the Palestinian city of Ramallah. The government of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has said it could begin the process to annex Jewish settlements in the West Bank as well as the strategic Jordan Valley from July 1. The plan -- endorsed by Washington -- would see the creation of a Palestinian state, but on reduced territory, and without Palestinians' core demand of a capital in east Jerusalem. (Photo by MENAHEM KAHANA / AFP)
11 ناديا إسرائيليا يمارس أنشطته الكروية فوق أراضٍ محتلة في الضفة الغربية (الفرنسية)
Published On 16/2/2026
|
آخر تحديث: 23:52 (توقيت مكة)

حفظ

وضع تحالف فلسطيني قادة كرة القدم العالمية في مرمى النيران القضائية؛ حيث تقدمت 16 جهة فلسطينية تشمل أندية، ولاعبين، وملاك أراضٍ، بشكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتستهدف هذه الدعوى مباشرةً رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الأوروبي (يويفا) ألكسندر تشيفرين.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

اتهامات بالتواطؤ وخرق القانون الدولي

تضع الشكوى "إنفانتينو" و"تشيفرين" في مواجهة اتهامات خطيرة بـ "التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وتتمحور القضية حول الدور الذي تلعبه المنظمتان في شرعنة النشاط الرياضي داخل المستوطنات؛ حيث تسمحان لـ11 نادياً إسرائيلياً بممارسة أنشطتها الكروية فوق أراضٍ محتلة في الضفة الغربية.

وتستند الدعوى إلى ثغرة قانونية في لوائح "فيفا" و"يويفا" ذاتها، والتي تنص بوضوح على حظر إقامة أي اتحاد وطني لمباريات أو أنشطة رياضية على أراضي اتحاد آخر دون موافقة صريحة من صاحب الأرض، وهو ما يتم انتهاكه بشكل مستمر في الملاعب المقامة داخل المستوطنات.

15 عاماً من المطالبات المجهضة

وفي هذا الصدد، صرحت جيل طومسون، المتحدثة باسم منظمة "الرياضة الأسكتلندية من أجل فلسطين"، لصحيفة "بوليتيس" قائلة: "على مدار خمسة عشر عاماً، لم يتوقف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن مطالبة الفيفا بتطبيق قوانينه واستبعاد أندية المستوطنات، لما تمثله من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، لكن الصمت كان الرد الوحيد".

ازدواجية المعايير

أعادت هذه الدعوى تسليط الضوء على قضية "ازدواجية المعايير" في التعامل مع الأزمات الإنسانية للرياضيين.

وقد عبر لاعب فلسطيني محترف سابق (مقيم في مصر وانضم للدعوى) عن هذا الشعور بمرارة قائلاً: "عندما يصاب لاعب أجنبي، يتحرك الفيفا بسرعة لتقديم الدعم والتعازي، أما عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين المسجلين لديه، يغيب أي رد فعل، بل نرى انحيازاً للفرق الإسرائيلية رغم جرائم الاحتلال الموثقة بحق لاعبينا".

إعلان

واستشهد التحالف في دعواه بحالة النجم سليمان العبيد، الملقب بـ"بيليه الفلسطيني"، الذي استشهد الصيف الماضي في قطاع غزة عن عمر ناهز 41 عاماً.

ورغم قيمته الرياضية الكبيرة، لم تحرك وفاته ساكناً في أروقة الاتحاد الدولي، مما عزز الاتهامات الموجهة للمنظمة بالانحياز التام وتجاهل دماء الرياضيين الفلسطينيين.

المصدر: مواقع إلكترونية

إعلان