شاهد.. خطأ كارثي من حارس شباب الأهلي الإماراتي

شهدت مباراة شباب الأهلي الإماراتي أمام الأهلي السعودي التي أقيمت اليوم ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة لحظة غريبة وغير معتادة، عندما سجل حارس مرمى شباب الأهلي، حمد المقبالي، هدفا في مرماه.

وجاء الهدف العكسي بعد تمريرة خلفية من زميله المدافع "بوغدان بلانيتش"، إلا أن المقبالي فقد السيطرة على الكرة بشكل غير متوقع لتسكن شباكه، مانحةً الأهلي السعودي هدفاً ثانياً مجانياً عزز من تقدمه في اللقاء.

وانتهت المباراة بين الفريقين بفوز الأهلي السعودي بـ4 أهداف مقابل 3 أهداف.

ورفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة، محتلا المركز الثاني، فيما بقي شباب الأهلي على رصيده السابق 11 نقطة، وضمِن التأهل رسميا رغم الخسارة مستفيدا من خسارة الشارقة.