رياضة|أبطال آسيا|آسيا

شاهد.. خطأ كارثي من حارس شباب الأهلي الإماراتي

JEDDAH, SAUDI ARABIA - FEBRUARY 16: Saleh Aboulshamat of Al Ahli celebrates after scoring the 4th goal during the AFC Champions League Elite match between Al Ahli v Shabab Al Ahli at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on February 16, 2026 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)
شباك حارس مرمى شباب الأهلي الإمارتي حمد المقبالي تلقت 4 أهداف في مباراة الاهلي السعودي (غيتي)
Published On 16/2/2026
|
آخر تحديث: 23:31 (توقيت مكة)

حفظ

شهدت مباراة شباب الأهلي الإماراتي أمام الأهلي السعودي التي أقيمت اليوم ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة لحظة غريبة وغير معتادة، عندما سجل حارس مرمى شباب الأهلي، حمد المقبالي، هدفا في مرماه.

وجاء الهدف العكسي بعد تمريرة خلفية من زميله المدافع "بوغدان بلانيتش"، إلا أن المقبالي فقد السيطرة على الكرة بشكل غير متوقع لتسكن شباكه، مانحةً الأهلي السعودي هدفاً ثانياً مجانياً عزز من تقدمه في اللقاء.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وانتهت المباراة بين الفريقين بفوز الأهلي السعودي بـ4 أهداف مقابل 3 أهداف.

ورفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة، محتلا المركز الثاني، فيما بقي شباب الأهلي على رصيده السابق 11 نقطة، وضمِن التأهل رسميا رغم الخسارة مستفيدا من خسارة الشارقة.

المصدر: الجزيرة

إعلان