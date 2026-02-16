شاهد.. فوز كاسح للأهلي وخسارة مفاجئة للشارقة في أبطال آسيا للنخبة

اكتسح الأهلي السعودي ضيفه شباب الأهلي الإماراتي 4-3، الإثنين، في الجولة الثامنة الأخيرة من منافسات المجموعة الموحدة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتقدم الأهلي برباعية نظيفة، سجلها فراس البريكان (11) والصربي بوجدان بلانيتش (35 بالخطأ في مرماه) والفرنسي إنزو ميلوت (45+3) وصالح أبو الشامات (52 من ركلة جزاء) قبل أن يسجل شباب الأهلي، ثلاثة أهداف بواسطة، البرازيلي برينو كاسكاردو (66 و78) ومحمد جمعة (90+5).

ورفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة، محتلا المركز الثاني، فيما بقي شباب الأهلي على رصيده السابق 11 نقطة، وضمِن التأهل رسميا رغم الخسارة مستفيدا من خسارة الشارقة.

ناساف ينهي آمال الشارقة

انتهت عمليا حظوظ الشارقة الإماراتي في التأهل إلى ثمن النهائي بعد سقوطه المفاجئ أمام ضيفه ناساف الأوزبكستاني 1-2 الإثنين.

سجل بوبير عبدالخالقوف (30) وديوربيك عبدونازاروف (87) هدفي ناساف، وكايو لوكاس (80 من ركلة جزاء) هدف الشارقة.

وكان الشارقة يحتاج إلى الفوز لإحياء آماله في التأهل، لكن خسارته أبقته تاسعا بفارق الأهداف عن الدحيل القطري السابع الذي يلعب مع الشرطة العراقي، ومواطنه السد الثامن الذي يستضيف الاتحاد السعودي الثلاثاء.

ويمتلك الشارقة سجلا سلبيا في الأهداف (-8) مقابل (-1) للسد و(+1) للدحيل.

من جهته، رفع ناساف رصيده في المركز الحادي عشر قبل الأخير إلى 4 نقاط، وحقق فوزه الأول بعد ست هزائم وتعادل في المجموعة الموحدة. كما حقق الفريق الأوزبكي فوزه الأول على فريق إماراتي بعد أربع هزئم وتعادلين.