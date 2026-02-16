رياضة|أبطال آسيا|آسيا

شاهد.. فوز كاسح للأهلي وخسارة مفاجئة للشارقة في أبطال آسيا للنخبة

JEDDAH, SAUDI ARABIA - FEBRUARY 16: Saleh Aboulshamat of Al Ahli celebrates after scoring the 4th goal during the AFC Champions League Elite match between Al Ahli v Shabab Al Ahli at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on February 16, 2026 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)
الأهلي السعودي يرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بدوري أبطال آسيا (غيتي)
Published On 16/2/2026
آخر تحديث: 22:21 (توقيت مكة)

اكتسح الأهلي السعودي ضيفه شباب الأهلي الإماراتي 4-3، الإثنين، في الجولة الثامنة الأخيرة من منافسات المجموعة الموحدة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتقدم الأهلي برباعية نظيفة، سجلها فراس البريكان (11) والصربي بوجدان بلانيتش (35 بالخطأ في مرماه) والفرنسي إنزو ميلوت (45+3) وصالح أبو الشامات (52 من ركلة جزاء) قبل أن يسجل شباب الأهلي، ثلاثة أهداف بواسطة، البرازيلي برينو كاسكاردو (66 و78) ومحمد جمعة (90+5).

ورفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة، محتلا المركز الثاني، فيما بقي شباب الأهلي على رصيده السابق 11 نقطة، وضمِن التأهل رسميا رغم الخسارة مستفيدا من خسارة الشارقة.

 

ناساف ينهي آمال الشارقة

انتهت عمليا حظوظ الشارقة الإماراتي في التأهل إلى ثمن النهائي بعد سقوطه المفاجئ أمام ضيفه ناساف الأوزبكستاني 1-2 الإثنين.

سجل بوبير عبدالخالقوف (30) وديوربيك عبدونازاروف (87) هدفي ناساف، وكايو لوكاس (80 من ركلة جزاء) هدف الشارقة.

وكان الشارقة يحتاج إلى الفوز لإحياء آماله في التأهل، لكن خسارته أبقته تاسعا بفارق الأهداف عن الدحيل القطري السابع الذي يلعب مع الشرطة العراقي، ومواطنه السد الثامن الذي يستضيف الاتحاد السعودي الثلاثاء.

ويمتلك الشارقة سجلا سلبيا في الأهداف (-8) مقابل (-1) للسد و(+1) للدحيل.

من جهته، رفع ناساف رصيده في المركز الحادي عشر قبل الأخير إلى 4 نقاط، وحقق فوزه الأول بعد ست هزائم وتعادل في المجموعة الموحدة. كما حقق الفريق الأوزبكي فوزه الأول على فريق إماراتي بعد أربع هزئم وتعادلين.

المصدر: وكالات

