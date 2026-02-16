سوتو غرادو.. صافرة العدالة الغائبة تطارد برشلونة في ديربي كتالونيا

في وقت تتصاعد فيه حدة الجدل التحكيمي بعد إلغاء هدف كوبارسي أمام أتلتيكو مدريد، وشكاوى البارسا الرسمية للاتحاد الإسباني، زاد تعيين الحكم سيزار سوتو غرادو لإدارة ديربي كتالونيا بين جيرونا وبرشلونة من حالة القلق داخل غرفة ملابس "البلوغرانا".

ويقام ديربي كتالونيا بين جيرونا وبرشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين الساعة الـ11 مساء (23:00).

سوتو غرادو.. صافرة العدالة الغائبة تطارد برشلونة

تُعد هذه المواجهة هي الثالثة التي يديرها سوتو غرادو لفريق هانسي فليك هذا الموسم، حيث ارتبط اسمه بذكريات صعبة في المباريات السابقة:

كلاسيكو نوفمبر/تشرين الثاني الماضي: شهد طرد بيدري بالبطاقة الصفراء الثانية، واحتساب ركلة جزاء ضد إريك غارسيا بعد العودة للفار (تصدى لها تشيزني)، بينما تم إلغاء ركلة جزاء أخرى لفينيسيوس بعد كشف "تظاهره بالسقوط". وانتهى اللقاء بطرد الحارس لونين في مشاجرة ما بعد النهاية.

كأس الملك: أدار مباراة الفريق ضد غوادالاخارا التي انتهت بفوز برشلونة بهدفين نظيفين.

التاريخ الأسود: "الهدف الشبح" وعقدة البرنابيو

يمتلك سوتو غرادو سجلاً من 16 مباراة مع برشلونة (7 انتصارات، 3 تعادلات، و6 هزائم)، لكن الأرقام ليست هي ما يقلق الكتلان بل "القرارات المفصلية":

كلاسيكو 2023-2024: شهد الواقعة الأشهر عندما رفض احتساب "هدف" لامين جمال رغم أن الكرة تجاوزت خط المرمى بوضوح، في لقاء خسره برشلونة (3-2).

أزمة غرناطة (2-2): حرم الفريق من فوز محقق بإلغاء هدف لجواو فيليكس بداعي تسلل مثير للجدل على فيران توريس.

لقاء خيتافي (0-0): شهد اللقاء تساهلاً مع خشونة أصحاب الأرض، وطرد رافينيا، مع رفض احتساب ركلة جزاء واضحة لأراوخو بحجة وجود لمسة يد سابقة على غافي.

سلسلة من القرارات الجدلية

لا ينسى مشجعو برشلونة مواجهة خيتافي في موسم 2020-2021 تحت قيادة رونالد كومان، حيث خسر الفريق بركلة جزاء وُصفت بـ "القاسية" احتسبها سوتو غرادو ضد فرينكي دي يونغ، ليفقد الفريق ثلاث نقاط ثمينة بقرار تحكيمي ظل محل انتقاد واسع.