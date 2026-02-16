شاهد.. تصادم مروع في سباق "جي تي" للسيارات

شهد سباق فئة "جي تي" على حلبة ماونت بانوراما الأسترالية حادثا خطيرا كاد يتحول إلى مأساة، بعدما توقفت إحدى السيارات في منتصف المسار خلال مرحلة سريعة من السباق.

سيارة بورشه التي يقودها المتسابق النمساوي يوهانس زيلغر انحرفت وبقيت عرضيا على المضمار، في موقع يعد من أكثر أجزاء الحلبة سرعة وخطورة.

ورغم رفع الأعلام الصفراء للتحذير من وجود خطر على المسار، لم يتمكن متصدر السباق آرون ووكر من خفض سرعته في الوقت المناسب، ليصطدم بسيارته من طراز مرسيدس بقوة كبيرة بالمركبة المتوقفة.

الاصطدام كان عنيفا وأثار مخاوف فورية بشأن سلامة السائقين، خاصة في ظل طبيعة الحلبة التي لا تترك مجالا واسعا للمناورة عند وقوع الحوادث.

إلا أن الحادث انتهى دون خسائر بشرية، إذ تمكن السائقان من الخروج من سيارتيهما دون إصابات خطيرة، وسط تدخل سريع من فرق الإنقاذ.

ويعيد هذا الحادث تسليط الضوء على إجراءات السلامة في سباقات السيارات، خصوصا في الحلبات السريعة التي تجعل أي مركبة متوقفة على خط التسابق خطرا مباشرا على بقية المتسابقين، ويطرح تساؤلات بشأن آليات الاستجابة وتقليل السرعات عند رفع الأعلام التحذيرية.