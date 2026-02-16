يستقبل بنفيكا ضيفه ريال مدريد مساء الثلاثاء على ملعب النور، في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في مواجهة تعيد تسليط الضوء على الروابط المتعددة التي جمعت الناديين عبر السنوات.

وتأتي المباراة بعد مواجهة سابقة بين الفريقين في مرحلة الدوري من النسخة الحالية، حين حققت بنفيكا فوزا دراميا في اللحظات الأخيرة، ما منح الفريق البرتغالي دفعة معنوية قبل الصدام الجديد.

دي ماريا وكاريراس أشهر من مثل الفريقين

شهد تاريخ الناديين انتقال عدد من اللاعبين بينهما، لعل أبرزهم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، الذي تألق مع بنفيكا قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد ويحقق معها ألقابا محلية وقارية.

كما يبرز اسم الظهير الإسباني ألفارو كاريراس، الذي لعب لبنفيكا قبل عودته إلى النادي الملكي، في مثال آخر على التقاطع بين الفريقين.

ولا تقتصر العلاقة على اللاعبين، إذ سبق للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أن تولى تدريب الفريقين في فترتين مختلفتين من مسيرته، ما يعكس امتداد الروابط إلى الأجهزة الفنية أيضا.

يدخل ريال مدريد المواجهة بطموح مواصلة مشوارها القاري المعتاد، بينما تسعى بنفيكا إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب.

وبين تاريخ مشترك وأسماء تركت بصمتها في الناديين، تبدو المواجهة المرتقبة امتدادا لعلاقة كروية متشابكة، تتجدد هذه المرة في واحدة من أبرز بطولات القارة الأوروبية.

أبرز 14 لاعبا تقمصوا ألوان الفريقين

شهد تاريخ ريال مدريد وبنفيكا مرور 14 لاعبا دافعوا عن ألوان الناديين في فترات مختلفة. وفيما يلي أبرزهم باختصار:

أنخيل دي ماريا: تألق مع بنفيكا قبل انتقاله إلى ريال مدريد (2010-2013)، حيث لعب 163 مباراةً وسجل 30 هدفًا.

فابيو كوينتراو: لعب لبنفيكا (2007-2010) ثم لريال مدريد (2011-2016)، وحقق عدة ألقاب مع النادي الإسباني.



إيزيكيل غاراي: خاض تجربة قصيرة مع ريال مدريد قبل أن يبرز دفاعيًا مع بنفيكا بين عامي 2011 و2013.

خافي غارسيا: تدرج في ريال مدريد ثم لعب دورًا مهمًا في وسط ميدان بنفيكا.

خافيير سافيولا: دافع عن ألوان ريال مدريد موسمين، ثم قدم أرقامًا جيدة مع بنفيكا.



لوكا يوفيتش: لعب لريال مدريد بين عامي 2019 و2021، وكانت له محطة قصيرة مع بنفيكا في بداياته.

خوسيه أنطونيو رييس: مثّل الناديين في فترتين متقاربتين خلال مسيرته.

راؤول دي توماس: تدرج في ريال مدريد قبل انتقاله إلى بنفيكا عام 2019.

جوليو سيزار: حمل قميص الفريقين في أواخر التسعينيات وبداية الألفية.

ألفارو كاريراس: لعب لبنفيكا بين عامي 2023 و2025 قبل ارتباطه بريال مدريد.

خافيير بالبوا: مثّل ريال مدريد بين عامي 2005 و2007 ثم انتقل إلى بنفيكا.

كارولين مولر: لعبت في فريق السيدات لريال مدريد ثم انتقلت إلى بنفيكا.

إدغار باتشيكو: كانت له تجربة محدودة مع الناديين.

توتي: تدرج في ريال مدريد وخاض تجربة قصيرة مع بنفيكا.

هذه الأسماء تعكس مسارا مشتركا بين الناديين، سواء عبر انتقالات مباشرة أو محطات مختلفة في مسيرة اللاعبين، ما يعزز خصوصية المواجهات التي تجمعهما قاريًا.