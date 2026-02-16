رسالة غامضة من لامين جمال تثير الجدل ووالده يدعمه

أثار نجم برشلونة الشاب لامين جمال جدلا واسعا بين أنصار النادي الكتالوني، بعدما نشر رسالة غامضة عبر أحد حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشارك جمال (18 عاما) عبر خاصية القصص بحسابه على إنستغرام صورة لجهاز حاسوب مع خلفية معتمة مرفقة بنص غامض.

وكتب لامين "الفصل الأول.. هاوية بداخلي"، وأضاف عبارة "أود أن أكون ما يريده الجميع أن أكون".

وجاء هذا المنشور بعد أيام قليلة من خسارة برشلونة أمام مضيفه أتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو بنتيجة ثقيلة استقرت عند 0-4 في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا، وفيها ظهر لامين بصورة سيئة ما عرضه لانتقادات حادة لعدم ظهوره في المباريات الكبرى على حد تعبير صحيفة "آس" الإسبانية.

وفسرت الصحيفة الرسالة على أنها "انعكاس للضغط المحيط بغرفة ملابس برشلونة في المرحلة الحاسمة من الموسم، مع صراع الفريق على الألقاب والملاحقة المستمرة من المنافسين في وقت أصبح فيه هامش الخطأ شبه معدوم".

كتاب سيرة ذاتية

من جهتها توقعت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن تكون هذه الصورة ما هي إلا بداية لكتاب سيرة ذاتية، أو مشروع أدبي جديد، وربما يكون الأمر لا يتعدى "نصا عابرا لا أكثر".

وترى الصحيفة أنه لا بد من الانتظار لمعرفة المغزى الحقيقي لما نشره لامين جمال في الساعات القليلة الماضية.

في الأثناء لم يتأخر منير نصراوي والد لامين عن دعم نجله، إذ رد بنشر صورة له مع جمال وأرفقها بعبارة "دائما معك"، تأكيدا منه على تقديم الدعم للنجم الشاب في لحظة "ضغط وانتقاد إعلامي".

مباراة برشلونة وجيرونا

ويستعد برشلونة الليلة لمواجهة مهمة للغاية، إذ يحل ضيفا على جاره جيرونا بملعب مونتيليفي في ختام الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

ويتعين على برشلونة تحقيق الفوز إذا ما أراد استعادة صدارة جدول ترتيب الليغا التي أصبحت بحوزة الغريم ريال مدريد بعد فوزه الكبير على ريال سوسيداد 4-1.