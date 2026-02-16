دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.. مستويات الفرق والمواجهات العربية المحتملة

نستعرض مستويات الفرق المشاركة في قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية لكرة القدم لموسم 2025-2026، وجميع المواجهات المحتملة للفرق العربية المشاركة بالبطولتين.

وتنص لائحة البطولة على ألا يلتقي في ربع النهائي (دور الثمانية) فريقان صعدا من نفس المجموعة، بينما تخوض أندية المستوى الأول مباريات الإياب على ملعبها مما يمنحها ميزة تعويض الذهاب.

وسيُجري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مراسم القرعة في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم في العاصمة القاهرة، غداً الثلاثاء 17 فبراير 2026.

تشهد النسخة الحالية إثارة استثنائية بتأهل 5 فرق سبق لها حمل اللقب، مع تواجد 6 أندية عربية في دور الثمانية.

المستويات والفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا:

المستوى الأول (المتصدرون): بيراميدز المصري (حامل اللقب)، الأهلي المصري (البطل التاريخي)، الهلال السوداني، والملعب المالي.

المستوى الثاني (الوصافة): نهضة بركان المغربي، الجيش الملكي المغربي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والترجي التونسي.

سيناريوهات "كسر العظم" بدوري أبطال أفريقيا:

الأهلي المصري: قد يصطدم بالترجي التونسي في تكرار لنهائي النسخة قبل الماضية، أو يواجه صن داونز في لقاء ثأري بعد خروجه على يده الموسم الماضي.

بيراميدز (حامل اللقب): يواجه احتمالية لقاء متجدد مع الجيش الملكي أو صدام قوي مع الترجي التونسي.

الهلال السوداني: قد يجد نفسه في مواجهة عربية خالصة ضد الجيش الملكي أو الترجي.

كأس الكونفيدرالية: 6 أندية عربية تطمح للقب

لا تقل الكونفيدرالية إثارة عن دوري الأبطال، حيث تفرض الأندية العربية هيمنتها بـ 6 مقاعد في ربع النهائي.

المستويات والفرق المتأهلة لربع نهائي كأس الكونفيدرالية:

التصنيف الأول: اتحاد الجزائر، الوداد البيضاوي المغربي، شباب بلوزداد الجزائري، والزمالك المصري.

التصنيف الثاني: أولمبيك آسفي المغربي، يونيون مانيما (الكونغو الديمقراطية)، أوتوهو (الكونغو برازافيل)، والمصري البورسعيدي.

مواجهات مرتقبة بكأس الكونفيدرالية:

الزمالك المصري: قد يواجه أولمبيك آسفي أو أحد فريقي الكونغو.

ديربي مغربي محتمل: الوداد البيضاوي قد يصطدم بأولمبيك آسفي في مواجهة مغربية خالصة.

اتحاد الجزائر والمصري: مواجهة عربية محتملة بين بطل 2023 والفريق البورسعيدي.