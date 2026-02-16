بالفيديو.. ملعب غارق في الوحل يثير جدلا في إنجلترا

فجرت حالة أرضية ملعب بلوندل بارك الذي استضاف مباراة غريمسبي وضيفه وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، موجة من الغضب والاستياء في وسائل الإعلام المحلية وبين عشاق اللعبة.

وخاض الفريقان المباراة المجدولة ضمن دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي على أرضية موحلة في أجزاء كبيرة من الملعب وفق ما ظهر في صور ومقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن مسؤولي غريمسبي المنافس في الدرجة الثانية، بذلوا جهودا كبيرة كي يجعلوا من أرضية الملعب صالحة للعب قدر الإمكان، لكن ورغم ذلك بدت منطقتا الجزاء عند كلا المرميين "مغطيتين بالطين بالكامل".

كما تأثر جانبا الملعب بالطين بشكل واضح، في وقت حاول فيه العاملون إزالة الوحل عن الخطوط الجانبية، فيما وصفت الصحيفة الظروف التي أقيمت بها المباراة "بالمخزية".

واستعرضت عددا من التعليقات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أبرزها "لا يمكن إنكار أن ملعب غريمسبي اليوم مخز للغاية، لا يمكنك توقع مشاهدة كرة القدم بمستوى عالٍ على هذا الملعب"، إذ شهدت المباراة 6 محاولات فقط على المرميين.

ورغم سوء أرضية الملعب تمكن وولفرهامبتون متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، من الفوز في المباراة بهدف وحيد سجله لاعبه سانتياغو بوينو في الدقيقة الـ60.