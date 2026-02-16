رياضة|الدوري الإنجليزي|المملكة المتحدة

بالفيديو.. ملعب غارق في الوحل يثير جدلا في إنجلترا

Soccer Football - FA Cup - Fourth Round - Grimsby Town v Wolverhampton Wanderers - Blundell Park, Cleethorpes, Britain - February 15, 2026 Wolverhampton Wanderers' Adam Armstrong in action with Grimsby Town's Harvey Rodgers REUTERS/Scott Heppell
مباراة غريمسبي وضيفه وولفرهامبتون أقيمت على أرضية موحلة (رويترز)
Published On 16/2/2026
|
آخر تحديث: 20:21 (توقيت مكة)

حفظ

فجرت حالة أرضية ملعب بلوندل بارك الذي استضاف مباراة غريمسبي وضيفه وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، موجة من الغضب والاستياء في وسائل الإعلام المحلية وبين عشاق اللعبة.

وخاض الفريقان المباراة المجدولة ضمن دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي على أرضية موحلة في أجزاء كبيرة من الملعب وفق ما ظهر في صور ومقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

GRIMSBY, ENGLAND - FEBRUARY 15: Jackson Smith of Grimsby Town warms up in thick mud on the pitch prior to the Emirates FA Cup Fourth Round match between Grimsby Town and Wolverhampton Wanderers on February 15, 2026 in Grimsby, England. (Photo by Nigel Roddis/Getty Images)
جاكسون سميث، حارس نادي "غريمسبي تاون"، يقوم بعمليات الإحماء وسط الوحل (غيتي)

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن مسؤولي غريمسبي المنافس في الدرجة الثانية، بذلوا جهودا كبيرة كي يجعلوا من أرضية الملعب صالحة للعب قدر الإمكان، لكن ورغم ذلك بدت منطقتا الجزاء عند كلا المرميين "مغطيتين بالطين بالكامل".

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

كما تأثر جانبا الملعب بالطين بشكل واضح، في وقت حاول فيه العاملون إزالة الوحل عن الخطوط الجانبية، فيما وصفت الصحيفة الظروف التي أقيمت بها المباراة "بالمخزية".

GRIMSBY, ENGLAND - FEBRUARY 15: A detailed view of the Mitre FA Cup match ball on the muddy sideline during the Emirates FA Cup Fourth Round match between Grimsby Town and Wolverhampton Wanderers on February 15, 2026 in Grimsby, England. (Photo by Nigel Roddis/Getty Images)
كرة مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي فوق الأرضية الموحلة (غيتي)

واستعرضت عددا من التعليقات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أبرزها "لا يمكن إنكار أن ملعب غريمسبي اليوم مخز للغاية، لا يمكنك توقع مشاهدة كرة القدم بمستوى عالٍ على هذا الملعب"، إذ شهدت المباراة 6 محاولات فقط على المرميين.

ورغم سوء أرضية الملعب تمكن وولفرهامبتون متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، من الفوز في المباراة بهدف وحيد سجله لاعبه سانتياغو بوينو في الدقيقة الـ60.

المصدر: صن

إعلان