رئيس وزراء إيطاليا الأسبق يطالب بطرد باستوني من المنتخب

طالب رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق إنريكو ليتا، باستبعاد أليساندرو باستوني مدافع إنتر ميلان من المنتخب الإيطالي، بسبب ما اعتبره "سلوكا غير رياضي" خلال قمة الكالتشيو ضد يوفنتوس.

وتسبّب باستوني بطرد الفرنسي بيير كالولو لاعب يوفنتوس في الدقيقة 42 من الشوط الأول بعد أن أسقط نفسه مدعيا أن الأخير أمسكه من القميص وحرمه من الانطلاق بالكرة، ليخدع بذلك حكم الساحة فيديريكو لا بينا الذي رفع البطاقة الصفراء الثانية لمدافع "السيدة العجوز".

وفجّرت هذه اللقطة حالة من الغضب في وسائل الإعلام الإيطالية التي استاءت من تمثيل باستوني، ووصل مدى ذلك إلى أروقة السياسة.

ونشر ليتا الذي شغل منصب رئاسة الوزراء في إيطاليا بين عامي 2013 و2014 عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "يتوجب عدم استدعاء باستوني للمنتخب الوطني".

ويُعد باستوني من الأعمدة الرئيسية لمنتخب إيطاليا الذي يستعد لخوض الملحق الأوروبي من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم عام 2026 للمرة الأولى منذ نسخة عام 2014.

ومن المقرر أن تواجه إيطاليا بطل العالم 4 مرات، أيرلندا الشمالية يوم 26 مارس/آذار القادم في نصف نهائي المسار الأول من الملحق الأوروبي، وإذا فازت فستصطدم في النهائي بويلز أو البوسنة والهرسك.

اعتذار ليوفنتوس

في الأثناء اعتذر رئيس لجنة الحكام في إيطاليا جيانلوكا روكي ليوفنتوس بشأن البطاقة الحمراء التي حصل عليها كالولو.

وقال روكي لوكالة الأنباء الإيطالية "نأسف جدا لقرار الحكم فيديريكو لا بينا الذي كان واضحا أنه خاطئ، ونأسف لعدم إمكانية استخدام تقنية الفيديو المساعد لتصحيحه".

وأضاف "لا بينا يشعر بالحرج الشديد ونحن نقف إلى جانبه، لكن يجب أن أقول الحقيقة. هو ليس الوحيد الذي ارتكب خطأ، فقد وقعت سلسلة طويلة من المحاولات لخداع الحكام بأي وسيلة ممكنة في مباراة السبت".

وحقق إنتر يوم السبت الماضي فوزا شاقا على يوفنتوس في قمة الجولة 25 من الدوري الإيطالي بنتيجة 3-2، معززا صدارته لجدول الترتيب برصيد 61 نقطة، فيما تجمّد رصيد "السيدة العجوز" عند 46 نقطة ليتراجع إلى المركز الخامس.