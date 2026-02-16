رياضة|رياضات أخرى|الولايات المتحدة الأميركية

"الولايات المتحدة ضد بقية العالم".. مباراة كل النجوم لكرة السلة تستعيد بريقها

أقيمت مباراة كل النجوم لكرة السلة تحت شعار "الولايات المتحدة ضد بقية العالم" (أسوشيتد برس)
Published On 16/2/2026
آخر تحديث: 12:46 (توقيت مكة)

نجحت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (أن بي أيه) في رهانها لإضفاء مزيد من الحيوية على مباراة كل النجوم عبر الصيغة الجديدة "الولايات المتحدة ضد بقية العالم" بتتويج الأول بقيادة أنطوني إدواردز وتايريس ماكسي على حساب منتخب "أميركا سترايبس" 47-21 في المباراة النهائية للنسخة الـ75 الأحد على ملعب "إنتويت دوم" معقل لوس أنجلوس كليبرز.

وجاءت البطولة هذا العام بنظام مختلف، إذ استُبدلت المباراة التقليدية بين فريقين بمسابقة مصغّرة من أربع مباريات مدة كل منها 12 دقيقة، بين فريقين من اللاعبين الأمريكيين وفريق يضم المواهب العالمية.

وبددت هذه الصيغة الجديدة المخاوف من ضعف الجدية في السنوات الماضية، إذ شهدت مباريات هذا العام اندفاعاً وحماساً ورغبة كبيرة في الفوز، إضافة إلى حضور دفاعي افتقدته النسخ السابقة.

Feb 15, 2026; Inglewood, California, USA; Former president Barack Obama looks on during the game between Team Stripes and Team Stars in the 75th NBA All Star Game at Intuit Dome. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images
أوباما تابع المباريات من الصف الأول (رويترز)

وقال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الذي تابع المباريات من مقاعد الملعب الأمامية: "أعلم أن كثيرين كانوا قلقين بشأن مستوى مباراة كل النجوم وعدم رؤية الجهد الكافي. اليوم رأينا ذلك".

وأضاف "حين تحصل مواجهة بين فريق عالمي وآخر أميركي، فالرغبة في المنافسة تكون كبيرة، خصوصاً لدى اللاعبين الشباب الذين يريدون إثبات أنفسهم".

المصدر: الفرنسية

