"الولايات المتحدة ضد بقية العالم".. مباراة كل النجوم لكرة السلة تستعيد بريقها

نجحت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (أن بي أيه) في رهانها لإضفاء مزيد من الحيوية على مباراة كل النجوم عبر الصيغة الجديدة "الولايات المتحدة ضد بقية العالم" بتتويج الأول بقيادة أنطوني إدواردز وتايريس ماكسي على حساب منتخب "أميركا سترايبس" 47-21 في المباراة النهائية للنسخة الـ75 الأحد على ملعب "إنتويت دوم" معقل لوس أنجلوس كليبرز.

وجاءت البطولة هذا العام بنظام مختلف، إذ استُبدلت المباراة التقليدية بين فريقين بمسابقة مصغّرة من أربع مباريات مدة كل منها 12 دقيقة، بين فريقين من اللاعبين الأمريكيين وفريق يضم المواهب العالمية.

وبددت هذه الصيغة الجديدة المخاوف من ضعف الجدية في السنوات الماضية، إذ شهدت مباريات هذا العام اندفاعاً وحماساً ورغبة كبيرة في الفوز، إضافة إلى حضور دفاعي افتقدته النسخ السابقة.

وقال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الذي تابع المباريات من مقاعد الملعب الأمامية: "أعلم أن كثيرين كانوا قلقين بشأن مستوى مباراة كل النجوم وعدم رؤية الجهد الكافي. اليوم رأينا ذلك".

وأضاف "حين تحصل مواجهة بين فريق عالمي وآخر أميركي، فالرغبة في المنافسة تكون كبيرة، خصوصاً لدى اللاعبين الشباب الذين يريدون إثبات أنفسهم".