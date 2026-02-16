موعد مباراة السد ضد الاتحاد في أبطال آسيا للنخبة والتشكيلتان والقنوات الناقلة

يستقبل فريق السد نظيره الاتحاد -الثلاثاء- في إطار الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026.

ويحتل فريق الاتحاد، المركز الخامس في ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 12 نقطة، أما السد يتواجد بالمركز الثامن ومعه 8 نقاط.

موعد مباراة السد والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة:

تقام المباراة يوم الثلاثاء 17 فبراير/شباط 2025 على ملعب حمد بن جاسم.

تنطلق صافرة بداية مباراة السد والاتحاد في تمام الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت السعودية وقطر، الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت الإمارات.

ورفع الإيطالي روبيرتو مانشيني مدرب السد، شعار لا بديل عن الفوز أمام ضيفه الاتحاد السعودي.

وقال مانشيني في حديثه بالمؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: “التحضيرات جيدة، ومواجهة الاتحاد صعبة، لكن جميع المباريات صعبة، وبالنسبة لنا، من المهم تحقيق الفوز في هذه المباراة، وتوجد لدينا الفرصة للتأهل".

القنوات الناقلة لمباراة السد والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة:

beIN SPORTS 2

قناة الكأس 5

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

مباراة صعبة

ويدخل الاتحاد اللقاء بعدما حسم تأهله إلى ثمن النهائي، لكنه بحاجة إلى تحسين مركزه فقط، بينما يبحث السد عن حسم تأهله.

يتوجّب على الفريق القطري تحقيق الفوز لضمان التأهل، لكنه سيكون مطالباً بالحذر أمام فريق الاتحاد الذي يقدم عروضاً قوية في الفترة الأخيرة.

أبقى السد آماله حية في التأهل إلى دور الـ16 بعدما تغلب في الجولة السابعة 2-0 على تراكتور الذي لم يخسر سابقاً.

وأدى هذا الفوز إلى رفع رصيد السد إلى المركز الثامن في الترتيب، وهو آخر مركز مؤهل، لكنه يتساوى في النقاط مع الدحيل القطري والشارقة الإماراتي.

في المقابل، ظهر الاتحاد بشكل قوي خلال الأسبوع الماضي، بعدما تفوّق على الغرافة 7-0، ليؤكد أخيراً المستوى الذي قاده للتتويج بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي.

وجعل هذا الفوز التأهل أمراً مؤكداً، لكن الاتحاد لن يكتفي بما حققه، إذ يمكن أن يمنحه الفوز فرصة إنهاء مرحلة الدوري في ترتيب أعلى من المركز الخامس الحالي.

الغيابات

سيفتقد الاتحاد خدمات سعد الموسى بسبب الإصابة، ولم يتم تأكيد انضمام فيصل الغامدي وعبد الرحمن العبود إلى الفريق حتى الآن.

تشكيلة السد المتوقعة أمام الاتحاد (4-2-3-1)

برشم (حارس مرمى)؛ سلمان، ميغيل، خوخي، أوتافيو؛ كامارا، كلاودينهو؛ جيوفاني، فيرمينو، عفيف؛ موخيكا.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام السد (4-2-3-1)

رايكوفيتش (حارس مرمى)؛ الشنقيطي، بيريرا، شراحيلي، محبوب؛ دومبيا، فابينيو؛ البيشي، عوار، فرنانديز؛ النصيري.