تعرض مالك نوتنغهام فورست السابق للطعن في منزله

كشفت تقارير صحفية أن المالك السابق لنادي نوتنغهام فورست فواز الحساوي تعرض للطعن في منزله على يد لصوص.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن الحساوي -رجل أعمال كويتي- أصيب بجروح في يديه ورقبته إثر تعرضه لهجوم من لصوص ملثمين اقتحموا منزله في منطقة "مايفير" مطلع الشهر الجاري.

انتشرت صور الحساوي -الذي كان نائما خلال الهجوم- ويداه ملفوفتان بالضمادات على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان المهاجمون قد تمكنوا من سرقة أي مقتنيات من منزله.

وكان الحساوي، البالغ من العمر 57 عاما، قد امتلك النادي بين عامي 2012 و2017، قبل أن يبيعه لمالكه الحالي إيفانغيلوس ماريناكيس.

وشهدت فترة إدارته تعاقب تسعة مدربين على النادي خلال خمس سنوات قضاها في دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب" قبل أن ينجح ماريناكيس لاحقا في قيادة الفريق للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2022.