بالفيديو.. الجيش الملكي يتقدم بشكوى للكاف ضد "بعض جماهير الأهلي"

⁠أعلن نادي الجيش الملكي ⁠المغربي أنه تقدم بشكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ضد "⁠السلوكيات الصادرة من بعض جماهير نادي الأهلي" المصري خلال مباراة الفريقين ⁠بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الفريقان سلبيا في القاهرة في وقت سابق اليوم ليتصدر الأهلي المجموعة ‌الثانية برصيد 10 نقاط متفوقا بفارق نقطة واحدة على الجيش الملكي الذي احتل المركز الثاني ليصعدا معا لدور الثمانية.

وذكر النادي المغربي عبر صفحته على فيسبوك "تستنكر إدارة نادي الجيش الملكي بشدة ⁠السلوكيات اللارياضية الصادرة عن ⁠بعض جماهير نادي الأهلي، والمتمثلة في رمي القارورات، وهو ما شكل تهديدا مباشرا لسلامة اللاعبين وأعضاء الطاقم ⁠التقني".

وأضاف النادي في بيانه "وتؤكد الإدارة أنها ⁠باشرت الإجراءات اللازمة، من خلال ⁠مراسلة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للمطالبة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها".

وتابع النادي أن ‌هذا الإجراء يأتي "صونا لمبادئ الروح الرياضية وضمانا لسلامة جميع المتدخلين".

وسيتم سحب قرعة ‌دور ‌الثمانية بدوري الأبطال غد الثلاثاء.