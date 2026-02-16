رياضة|الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي يعتمد "وقفة الإفطار" للاعبين المسلمين في رمضان

Soccer Football - Premier League - Everton v Tottenham Hotspur - Goodison Park, Liverpool, Britain - April 3, 2023 Everton's Idrissa Gueye takes a knee as Abdoulaye Doucoure looks on REUTERS/Carl Recine EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details.
جذور هذه اللفتة الإنسانية تعود إلى عام 2021 (رويترز)
Published On 16/2/2026
|
آخر تحديث: 22:34 (توقيت مكة)

يواصل الدوري الإنجليزي الممتاز تكريس قيم التنوع الديني، حيث تقرر مجدداً السماح للاعبين المسلمين بكسر صيامهم خلال المباريات التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك لهذا الموسم.

وكما جرت العادة في السنوات الأخيرة، سيتم التنسيق مسبقاً بين قادة الفرق وطواقم التحكيم للاتفاق على "وقفة مؤقتة" في اللعب؛ وذلك عند أول توقف طبيعي (كركلة مرمى، ركلة حرة، أو رمية تماس).

وتمنح هذه الاستراحة القصيرة اللاعبين الصائمين الفرصة لتناول الماء أو مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية السريعة لاستعادة نشاطهم.

من مبادرة استثنائية إلى تقليد راسخ

تعود جذور هذه اللفتة الإنسانية إلى عام 2021، حين شهدت مباراة ليستر سيتي وكريستال بالاس أول توقف رسمي من نوعه للسماح للاعبين بالإفطار.

ومنذ تلك اللحظة، تحول الإجراء إلى ممارسة معتادة تعكس مرونة الدوري الإنجليزي في التعامل مع احتياجات نجومه المسلمين، أمثال محمد صلاح، ويليام صليبا، ريان آيت نوري، وعماد ديالو.

في 2023  صرح عبد الله دوكوري: "في الدوري الإنجليزي الممتاز، أنت حر في فعل ما يناسبك. لن يفعلوا أي شيء ضد دينك، وهذا أمر رائع"، وقبل ذلك بعام، كشف لاعب ليفربول السابق ساديو ماني أن النادي عدّل جداول تدريباته لدعم لاعبيه المسلمين خلال شهر رمضان.

المصدر: ماركا

