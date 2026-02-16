إنفانتينو يعبر عن فخره بالحصول على جواز السفر اللبناني

⁠قال هاشم حيدر ⁠رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم -الاثنين- إن جياني إنفانتينو رئيس ⁠الاتحاد الدولي (الفيفا) استكمل إجراءات حصوله على الجنسية اللبنانية وتسلم بالفعل ⁠جواز سفره الجديد.

وأوضح حيدر لحساب الاتحاد على إكس أن إنفانتينو استكمل الأوراق المتعلقة بالحصول على جواز السفر اللبناني وذلك خلال ‌زيارته

الحالية لبيروت التي شهدت مناقشات متقدمة بشأن مشروع الملعب الذي وعد الفيفا بإقامته بمنحة في لبنان وفقا لمواصفات عالمية.

وأضاف رئيس الاتحاد اللبناني أن الجانبين اتفقا على القيام بزيارة ⁠إلى إحدى الدول العربية ⁠التي تضم نموذجا مشابها لهذا المشروع للاطلاع عليه تمهيدا لاعتماد نموذج مماثل في لبنان.

وأشار إلى أن ⁠العمل جار حاليا لتحديد الموقع المناسب للملعب، حيث ⁠تم إحراز تقدم مهم ⁠في هذا الملف.

وقال السويسري إنفانتينو (55 عاما) والمتزوج من اللبنانية لينا آل أشقر، في مقطع فيديو "‌أنا فخور وسعيد لوجودي هنا في بيروت في مقر وزارة الداخلية اللبنانية، ‌حيث ‌حصلت أخيرا على جواز سفري اللبناني. أحب لبنان".