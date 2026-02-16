فوضى وإطلاق نار في نهائي بطولة لبنان لكرة الصالات

شهدت مباراة نهائي بطولة لبنان للدرجة الثانية في كرة القدم داخل الصالات "فوتسال" بالعاصمة بيروت، مساء أمس الأحد، فوضي وإطلاق نار من أحد الأشخاص، خلال مباراة جمعت نادي الحرية صيدا ونادي المايسترو بملعب الصداقة بالضاحية، غربي البلاد.

وتظهر المشاهد التى بثتها منصات محلية لبنانية، عبر مواقع التواصل، شجارا اندلع خلال المباراة أدى لحالة من الفوضى في مدرجات الملعب، بينما أحد الشباب يظهر وهو يخترق صفوف الجمهور، ويرفع "سلاح ناري" ثم يطلق الرصاص.

من جانبه، استنكر نادي الحرية صيدا في بيان له، قبل قليل، عبر فيسبوك، الأحداث المؤسفة التى حدثت بالمباراة، مؤكدا أن "النادي ليس لديه علاقة بأي شكل من الأشكال بهذه الواقعة، وأن المباراة كانت تسير بصورة طبيعية في أجواء عكست أخلاق الفريقين".